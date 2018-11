Iz mariborskih volilnih štabov: veselo pri Arsenoviču in Kanglerju, Fištravec se poslavlja

Lokalne volitve 2018

18. november 2018 ob 21:28,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 22:11

Maribor - MMC RTV SLO

V Mariboru se je za županski stolček na lokalnih volitvah spopadlo 18 kandidatov. Največ podpore je dobil Saša Arsenovič, za njim je Franc Kangler, ki gresta v drugi krog. Dozdajšnji župan Andrej Fištravec pa se poslavlja.

Po delnih neuradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) je v prvem krogu županskih volitev v Mestni občini Maribor (MOM) največ glasov dobil Aleksander Saša Arsenovič (SMC), drugi je nekdanji župan in kandidat več strank, Franc Kangler (NSL, SDS, SLS). Dozdajšnji župan Andrej Fištravec (kandidiral z glasovi volivcev) se bo tako očitno poslovil s položaja, saj je končal na tretjem mestu.

MOM bo torej imel drugi krog županskih volitev, kjer se bosta skozi demokratični proces spopadla Kangler in Arsenovič.

MMC se je odpravil v volilne štabe kandidatov, ki so jim ankete kazale najbolje.

Optimizem pri obeh vodilnih

Volilna štaba Kanglerja in Arsenoviča sta si le nekaj metrov vsaksebi, v isti ulici, na Gosposki v Mariboru. Tudi po vzdušju ni bilo tako zelo velike razlike. Na koncu. Vmes, ko so se glasovi še preštevali in je Državna volilna komisija sporočala vmesne izide, pa je prišlo do večjega preobrata, ki je rezultiral v živčnosti in marsikje tudi kakšni mastni izrečeni kletvici.

V Kanglerjevem štabu je bilo že od začetka precej prešerno in optimistično, polno nasmehov, a začinjenih s ščepcem previdnosti, saj je zadnja predvolilna anketa Ninamedie nekdanjega župana uvrščala na prvo mesto, a ne z veliko prednostjo. Zato je bilo precej začudenja, ko je DVK objavil izide prvih šestih odstotkov preštetih glasovnic. Ti so nakazovali 2. krog, a z obilnim razkorakom 44 odstotkov Kanglerja glede na 27 za Arsenoviča.

Toda kot se je že pogosto izkazalo, predčasne volitve niso pravšen vzorec za utemeljeno sklepanje na populacijo. Kaj kmalu je namreč prišlo do izenačenja, pri 17 odstotkih preštetih glasov sta bila stolpca podpore za oba izravnana. Obrazi so se pogosto vračali k zaslonom in opominjali "pristojno" osebo, naj vendarle pritisne tipko F5. Morda bo naslednja pošiljka pretehtala v pravo smer.

Naposled je šla v korist bolj svežega izzivalca, Arsenoviča, in se stabilizirala na razliki petih odstotnih točk. Ravno dovolj, da je v drugem krogu še vse mogoče, in še vedno dovolj, da so v Arsenovičem štabu odmevale salve aplavzov, srečni vzklili in napovedi, da se bo zdaj zdaj treba lotiti dela – vodenja občine. A tudi pri Kanglerjevih so daleč od tega, da bi vrgli puške v koruzo. Podporniki so marljivo analizirali izide, razporeditev glasov pri preostalih kandidatih in tuhtali nadaljnje volilne strategije.

Arsenovič: Komaj čakam, da začnem delati

52-letni Arsenovič v prvem komentarju ni varčeval s kritičnimi besedami na račun predvolilne kampanje, kjer da je padalo veliko nizkih udarcev, in izrazil upanje, da se bo fokus v prihodnje spremenil. "Upam, da bomo končno govorili o razvoju Maribora, ne toliko o meni osebno," je dejal.

Kot nekdanji športnik (tenisač) v drugem krogu ne pričakuje nič drugega kot zmago, je povedal za MMC.

"Danes je v resnici zmagal Maribor. Hvala Mariborčani in Mariborčanke, da ste odšli na volišča. Čutim, da si Maribor želi resničnih sprememb in obljubljam, da bomo skupaj z mestnimi svetniki in mestnimi svetnicami uspeli vsa ta leta dolgo obljubljene projekte tudi realizirati. Poskrbeli bomo, da bo Maribor dobil zaslužen boljši mestni servis," je povedal.

Arsenovic komaj čaka, da začne delati. pic.twitter.com/PN7kFxRtXf — Aljoša Masten (@mastenMMC) November 18, 2018

Kangler: Gremo naprej

Nekdanji župan za drugi krog ne napoveduje bistvenih sprememb v vsebini ali taktiki. Glede na izid je ocenil, da so volivci že zdaj prepoznali vrednost njegove ponudbe, kampanje in prepoznali njegovo dobro delo. Napovedal pa je trd boj za uspeh v drugem krogu. O vsebini volilne kampanje je dejal, da zaradi "občasno povišanih tonov" ne gre kovati zamer, saj je to politika, treba je sodelovati in delati za občino.

Sprva je kazalo, da bo njegov glavni tekmec Fištravec, a je Kangler po lastnih besedah takšen razvoj dogodkov pričakoval.

"Če nekaj obljubljaš občanom, potem pa tega ne storiš, potem moraš tudi pričakovati, da te bodo volivci kaznovali," je prepričan nekdanji mariborski župan Kangler.

Fištravec: Bistveno je, da gre Maribor navzgor

V štabu dozdajšnjega župana Fištravca je sicer – čakajoč na prve izide – vladalo precej prešerno vzdušje, saj kakšnih pretirano zaskrbljenih obrazov ni bilo opaziti. Med samim čakanjem je nato začela krožiti informacija, da izidi posameznih volišč nakazujejo, da je preobrat še mogoč, saj je dozdajšnji župan marsikje drugi. To je razpoloženje v štabu rahlo dvignilo, a prisotni so bili v napovedih zelo previdni.

Je mogoče, da se ankete motijo in je preobrat še mogoč? "Upanje vedno umira zadnje, je pa res, da je volilna tehnologija takšna, da se z anketami delno konstruira javno mnenje, v sociologiji to imenujemo samouresničljiva prerokba, nekomu praviš, da je lep, in ta postane lep, in obratno, a tako pač je v političnem življenju," je za MMC, čakajoč na izide, dejal dozdajšnji župan Andrej Fištravec in dodal, da je bistveno, da gre Maribor navzgor, pa če zmaga ali ne.

Ko je prišla informacija o prvih preštetih glasovih, je nato sledila hladna prha, saj se je pokazalo, da odločno vodita Kangler in Arsenovič, aktualni župan pa je daleč zadaj, praktično brez možnosti.

"Pomembno je, da vsi gospodarski kazalniki v Mariboru kažejo dobro, prepričan sem, da se je tranzicija v Mariboru dokončno zaključila, brezposelnost je manjša, veliko se investira, tudi ogromno evropskega denarja je pripravljenega, v dveh, treh letih bo Maribor drugačen, ne glede na to, kdo bo župan," je Fištravec za MMC komentiral poraz, ki se je nakazoval, in hkrati poudaril, da je pomembnejše to, da Maribor prosperira, kot to, kdo je župan.

"Maribor je stagniral od polovice 80. let, ta stagnacija se je končala v času mojega drugega mandata, a potrebnega bo še kar nekaj časa, da bodo ljudje to spoznali, v Mariboru so se rodile generacije ljudi, ki ne verjamejo, da obstajajo dobre novice, navaditi se bodo morali na to," je nadaljeval župan v odhajanju.

V drugem krogu ne namerava podpreti nobenega izmed obeh protikandidatov, je napovedal.

Fištravec o volilni kampanji

"Volilna kampanja je bila zelo inovativna in odmevna, imeli smo inovacijo z volilnim spotom – risanko, glavnina kampanje je potekala preko družbenih omrežij, lokalni časopis pa je bil pač opredeljen za svojega kandidata," je volilno kampanjo komentiral Fištravec in obtožujoči prst uperil v "lokalni časopis", ki je favoriziral "svojega" kandidata. S kampanjo so dosegli veliko ljudi, a kot župan je bil nenehno v "sovražnem okolju lokalnega medija, ki ni bil sposoben objektivnega gledanja na stvari," je sklenil.

V eni od izjav za medije je sicer pripomnil tudi, da bo zdaj glede tega, kaj oz. kdo je kriv za neuspeh, gotovo veliko "pametnih", a vsak župan se mora zavedati, da slej ko prej, ne bo več župan in to tudi pokončno sprejeti, je pristavil Fištravec.

Fištravčev štab: "Volilni izid ni katastrofa"

Podpornik aktualnega župana Alen Pajič je ob robu dogajanja za MMC dejal, da volilni izid ni nobena "katastrofa". "Gre za odraz trenutnega dogajanja v Mariboru , očitno smo Mariborčani takšne sorte, da si zmeraj zaželimo novega obraza, zagotovo smo vsi tu razočarani, teh sedem ali osem odstotkov, zagotovo ni pravi odraz tega, da se je v zadnjih šestih letih marsikaj premaknilo naprej, odplačali so se dolgovi, dobili smo nove avtobuse, zgradili sta se sortirnica in fiziatrija," je dejal, da se mu volilni izid "ne zdi primeren besedi hvala".

"Arsenović je kot gospodarstvenik za Maribor res veliko naredil, a po domače rečeno je delal za svoj žep, eno je delovanje v gospodarstvu, čisto nekaj drugega pa je politika, za nove obraze je to kislo jabolko, kot je bilo na začetku za župana Fištravca," je Pajič komentiral kandidata, ki mu kaže najbolje.

"Razočarani smo, a Mariboru želim vso srečo in novemu županu prav tako!" je odločno sklenil in dodal, da bomo videli kaj bo čez štiri leta, morda celo prej, "ker to je le Maribor".



Celotna lista kandidatov za župana MOM-a:

1. Aleksander Saša Arsenovič (SMC)

2. Melita Petelin (skupina volivcev)

3. Zdravko Luketič (NSi)

4. Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo)

5. Uroš Prikl (DeSUS)

6. Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija)

7. Zdenko Vinkov (Stranka slovenskega naroda)

8. Borut Ambrožič (Stranka medgeneracijske solidarnosti in razvoja)

9. Igor Jurišič (Stranka mladih - Zeleni Evrope)

10. Igor Domanjko (Lista novinarja Bojana Požarja)

11. Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev)

12. Alenka Iskra (SD)

13. Lidija Divjak Mirnik (skupina volivcev/LMŠ, LPR)

14. Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja - NLS/SDS, SLS, SNS)

15. Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika)

16. Rok Zalar (Zeleni Slovenije)

17. Andrej Fištravec (skupina volivcev)

18. Vlado Šega (Levica)

Aljoša Masten, Gorazd Kosmač