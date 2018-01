Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stavka poteka pod geslom Vrnite nam odvzeto! Foto: BoBo/Borut Živulović Dodaj v

Izjava o stavki

RTV Slovenija se pridružuje stavki

24. januar 2018 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spoštovani,

na RTV Slovenija je danes novinarska stavka. Novinarska sindikata RTV Slovenija sta se pridružila splošni stavki v javnem sektorju, saj se vlada Republike Slovenije ne želi pogajati o zahtevah, ki bi izboljšale delovne razmere novinarjev.

S stavko želimo opozoriti, da je vlada z dvigom zdravniških plač razvrednotila delo vseh drugih, ki so zaposleni v javnem sektorju, tudi novinarjev. Novinarji smo branik demokracije, izobražujemo javnost in pomagamo oblikovati mnenje. Novinarski poklic ne pozna osemurnega delavnika, pogosto tudi družinskega življenja ne. Zato od vlade pričakujemo, da popravi krivico in na novo ovrednoti delo četrte veje oblasti.

Od leta 2008, ko smo stopili v plačni sistem javnega sektorja, se je povprečna plača v Javnem zavodu RTV Slovenija zmanjšala za desetino. K temu so veliko prispevali varčevalni ukrepi, ki jih vlada kljub visoki gospodarski rasti in obljubam ni popolnoma odpravila.

Spoštovani gledalci zaradi navedenih razlogov so danes programske vsebine na RTV Slovenija nekoliko okrnjene. Za to se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje!

Novinarska sindikata RTV Slovenija

Uredništvo