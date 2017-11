Izkoriščani prodajalci v trafikah od inšpektorata za delo pričakujejo ukrepanje

V Sindikatu prekarcev bodo na položaj trafikantov opozorili tudi s protestnim shodom

21. november 2017

Delavcem v trafikah je zaradi modela franšiznih pogodb, po katerih v trafikah delajo 12 ur dnevno, na koncu meseca pa ne prejmejo zneska, ki znaša manj od minimalne plače, prekipelo, zato so se povezali v okviru Sindikata prekarcev, s katerim si bodo prizadevali za izboljšanje svojega položaja.

"Delavci v trafikah tam preživijo 10 ali več ur na dan in ne dobijo prihodkov v višini revščine," je ob tem dejala Sara Kosirnik iz Sindikata prekarcev in dodala, da si pogosto ne morejo privoščiti niti dopusta niti bolniškega dopusta. Kot smo že pred časom obširneje poročali, se v praksi zato dogaja, da delavci po koncu meseca kljub 12-urnemu delavniku ne zaslužijo dovolj niti za obvezne prispevke, ki jih morajo plačati kot samostojni podjetniki.

V sindikatu prekarcev so prepričani, da imajo obstoječe franšizne pogodbe v praksi vse elemente delovnega razmerja. "Nabor artiklov je enostransko izbran s strani enega izmed dveh oligopolistov na področju trafik, in sicer družbe Delo prodaja in 3Dva. Družbi prodajalcem določata delovni čas, zagotovita jim osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti," navajajo v sindikatu, zato pričakujejo, da bo inšpektorat v tem primeru ustrezno ukrepal.

Namesto stranišča le kartonske škatle

"Skrb vzbujajoče je to, da pri inšpektoratu v eni redkih odločb niso našli vseh elementov delovnega razmerja," je poudarila Kosirnikova in dodala, da pričakujejo, da bo inšpektorat ob sprejetju nove zakonodaje ponovno preveril razmere, v katerih delajo trafikarji in ki so včasih celo na meji dobrega okusa. Kosirnikova je tako opozorila na primer delavke v trafiki s kroničnim vnetjem mehurja, ki je delodajalca prosila, da ji uredi stranišče, a so ji v podjetju svetovali, naj si s kartonastimi škatlami zagradi prostor za trafiko, kjer bo lahko opravila potrebo.

Razmere so se še bolj zaostrile v družbi Delo prodaja, ki po naših informacijah ne plačuje svojih dobaviteljev, kar pomeni za prodajalce izpad že tako mizernega dohodka, je poudarila Sara Kosirnik. Pred časom so prav zato nekateri delavci v trafikah pred družbo Delo prodaja organizirali manjši protest, a se razmere zanje kljub temu niso bistveno izboljšale.



Po mnenju predsednika sindikata prekarcev Marka Funkla bi lahko ministrstvo za delo ukrepalo, saj je tudi po mnenju pravnikov, na katere so se obrnili v primeru prodajalcev v trafikah, mogoče govoriti o obstoju delovnega razmerja. "Ministrstvo pozivamo, naj skupaj z inšpektoratom ukrepa v smeri, da se te ljudi ustrezno zaposli."

V Sindikatu prekarcev od ministrstva pričakujejo tudi ureditev bolniškega staleža za delavce v prekarnem delovnem razmerju in tudi uvedbo minimalne urne postavke, s katero bi po Funklovi oceni lahko preprečili izkoriščanje prekarcev, kot so tudi prodajalci v trafikah, ki za 11-urni delavnik ne dobijo prihodka, s katerim bi lahko plačali prispevke.

Na svoje zahteve nameravajo v Sindikatu prekarcev 12. decembra opozoriti s protestnim shodom pred ministrstvom za delo, s katerim želijo opozoriti na to, da "so prekarci v Sloveniji drugorazredni državljani," je povedal Funkl in dodal, da prekarci drugače od delavcev nimajo niti možnosti stavke in tako tudi prodajalci v trafikah ne morejo stavkati, saj jih po franšizni pogodbi v tem primeru čaka kazen.

