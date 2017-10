Izrazita podhranjenost vojske v proračunih za prihodnji dve leti

Vojska je steber državnosti

10. oktober 2017 ob 14:52

Vojska je v primerjavi s policijo in Sovo izrazito podhranjena, je po obravnavi predloga državnega proračuna za prihodnji dve leti sklenila komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Predsednik komisije Branko Grims iz SDS-a je v izjavi novinarjem po seji komisije opozoril, da je vojska steber državnosti in ima posebno vlogo, tudi ko gre za vprašanje prebežniške krize ter aktualnih razmer.

Po Grimsovih besedah se Evropa in z njo Slovenija sooča z največjimi varnostnimi izzivi od slovenske osamosvojitve. Še vedno smo priča prebežniški krizi, za kar je po njegovem mnenju najboljši dokaz to, da se o tem pogovarjajo le nekaj tednov po največji seriji terorističnih napadov na tleh EU-ja.

"To daje dodatne izzive, tudi ko gre za vprašanje financ, saj je varnost dobrina, ki je temelj vsega drugega," je opozoril Grims in dodal, da se mora tega zavedati tudi vlada ob sestavljanju proračuna. Vendar temu navkljub komisija DZ-ja ob obravnavi proračuna zaznava veliko podhranjenost vojske. "Ko je šlo za vprašanje obrambe meje, so prebežniki začeli zadeve resno jemati šele ob prihodu Slovenske vojske," je poudaril predsednik parlamentarne komisije.

Ob tem je spomnil še na propad IS-ja na območju Sirije in Iraka in dodal, da se ti ljudje vračajo. Po oceni nemške obveščevalne službe se je samo v letu dni število potencialnih teroristov na območju Nemčije povečalo za 64 odstotkov, je povedal.

Meje bo treba zaščititi

Dodal je, da meja proti Sloveniji ni, navzven "pa so žal zaradi napačne vladne politike v času prebežniške krize". A je prepričan, da bo treba meje bistveno bolj kot doslej ustrezno zaščititi in preveriti, kdo pride v Slovenijo.

Na današnji seji so po Grimsovih navedbah vprašali po razlogih za zmanjšanje sredstev, ki so povezana s prebežniki in zaščito meje. Odgovor pristojnih je bil, kot je pojasnil, da pričakujejo več evropskih sredstev. Grims je ob tem spomnil, da Slovenija kot članica EU plačuje v evropski proračun, "ta denar pa se vrne okoli ovinka preko Bruslja v Slovenijo". V vsakem primeru bo tako treba po njegovih navedbah na tej postavki nameniti več sredstev.

"Slovenija mora storiti vse, da ostane varna država, saj je varnost temelj blaginje in razvoja," je še poudaril Grims. Kot je sicer razvidno iz proračunskih dokumentov, visoka gospodarska rast pospešeno polni državno blagajno - leta 2018 se bo vanjo steklo skoraj 10 odstotkov več kot letos -, vlada je zato pospešila tudi javnofinančno konsolidacijo.

