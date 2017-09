Uporaba vojaških helikopterjev v humanitarne namene se povečuje

Helikopterji Slovenske vojske prepeljali že 357 poškodovanih ali obolelih

4. september 2017 ob 11:01,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 11:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dežurne helikopterske posadke SV-ja so avgusta 16-krat sodelovale pri reševanju v gorah, 47-krat poskrbele za nujne helikopterske prevoze, štirikrat prepeljale dojenčka v inkubatorju in sedemkrat sodelovale pri gašenju požarov.

Helikopterske posadke so tako po podatkih Slovenske vojske avgusta skupaj prepeljale 68 poškodovanih ali obolelih in skupaj letele 95 ur. Z letalom falcon pa so avgusta na pomoč poleteli dvakrat.

V letošnjem letu so helikopterji Slovenske vojske v reševalnih akcijah skupaj prepeljali že 357 poškodovanih ali obolelih, lani v istem obdobju pa 290 oseb. Skupaj so naleteli 450 ur (lani 408) in na pogorišča odvrgli 460.000 litrov vode (lani 900.000 litrov)

V prvih osmih mesecih leta so helikopterji posredovali 360-krat (lani v istem obdobju 285-krat), za helikoptersko nujno medicinsko pomoč so poskrbeli 230-krat (lani 129-krat), 101-krat so posredovali pri reševanju v gorah (lani 136-krat) in 18-krat sodelovali pri gašenju požarov (lani 20-krat)

Dežurna posadka letala falcon je letos za potrebe zavoda Slovenija - transplant poletela 11-krat, v istem obdobju lani pa osemkrat.

G. C.