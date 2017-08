Jajca, ki bi lahko bila okužena s fipronilom, umaknjena s slovenskega trga

V Sloveniji bi se ta jajca lahko pojavila kot predpakirana kuhana in olupljena

9. avgust 2017 ob 21:11

Ljubljana - STA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da sta nemški proizvajalec in avstrijski dobavitelj v Sloveniji umaknila iz prodaje vsa jajca, ki bi lahko bila okužena s fipronilom. Na slovenskem trgu bi se ta jajca lahko pojavila kot predpakirana kuhana ali olupljena.

Upravo so preko sistema hitrega obveščanja obvestili, da bi se oporečna jajca iz Nizozemske lahko pojavila v Sloveniji in sicer preko izdelkov proizvajalca Eipro-Vermarktung iz Nemčije, ki v Slovenijo prihajajo preko avstrijskega dobavitelja Transgourment.

Družba je v juliju na slovenski trg dobavila 1.560 jajc in jih 4. avgusta, ko so prejeli obvestilo o možnosti onesnaženja s fipronilom v določeni seriji proizvoda, celotno količino tudi umaknila s trga. Umik sta izvedla ne glede na to, da živilo na zalogi ni pripadalo sporni seriji, ki jo je v obvestilu navedel dobavitelj, so navedli v upravi.

Zmerna izpostavljenost ni tvegana

"Trenutno razpoložljivi podatki ne nakazujejo, da bi bila sporna serija proizvoda distribuirana v Slovenijo. Ta trenutek jajc navedenega proizvajalca ni več v prometu," so zagotovili. Kljub temu so pripravili preliminarno oceno tveganja, ki bi jo lahko uživanje takšnih proizvodov predstavljalo za potrošnika.

Zaključki te ocene kažejo, da v primeru zaužitja ene solate ali sendviča, ki bi vseboval s fipronilom onesnažena jajca, na dan, izpostavljenost fipronilu ne predstavlja tveganja za zdravje majhnih otrok in odraslih. Odrasli z dnevnim zaužitjem do skupno sedmih izdelkov, ki bi vsebovali onesnažena jajca, ne bi vnesli v telo večje količine fipronila, kot je akutni referenčni odmerek, so še zapisali.

Škandal s kontaminiranimi nizozemskimi jajci je izbruhnil 1. avgusta. Nizozemske oblasti so začasno zaprle 138 perutninskih farm in bi lahko bile prisiljene zaklati na milijone piščancev. Jajca so umaknili s polic trgovin in potrošnike pozvali, naj tista, ki jih že imajo doma, zavržejo.

L. L.