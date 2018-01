Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 18 glasov Ocenite to novico! Janko Veber odhaja iz stranke SD. Foto: MMC RTV SLO Janka Vebra je z mesta obrambnega ministra odnesla domnevna zloraba vojaških obveščevalcev za zbiranje podatkov glede prodaje Telekoma. Foto: BoBo Sorodne novice Veber izstopil iz poslanske skupine SD-ja: "Ne morem podpreti škodljivih odločitev" Dodaj v

Janko Veber ni več član SD-ja

Razloge za odhod iz stranke bo pojasnil popoldne

8. januar 2018 ob 09:49,

zadnji poseg: 8. januar 2018 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Podpredsednik SD-ja Janko Veber, ki je nedavno izstopil iz poslanske skupine SD-ja in napovedal samostojno poslansko pot do konca mandata, je izstopil tudi stranke SD.

"Po desetletjih aktivnega članstva in prizadevanja za cilje socialdemokracije želim še naprej ostati zvest političnim ciljem v dobro vseh ljudi in ne samo tistih, ki so oddajali svoj glas za stranko SD. Zato sem danes predsedniku stranke SD poslal izstopno izjavo," je zapisal v sporočilu za javnost.

Janko Veber je 19. decembra vodjo poslanske skupine SD-ja Matjaža Hana obvestil, da izstopa iz poslanske skupine in bo deloval kot samostojni poslanec. Tedaj je izrazil prepričanje, da bo na tak način lažje upravičil zaupanje volivcev.

Pojasnil je tudi, da se v poslanski skupini SD-ja v zadnjem obdobju ni bilo mogoče poenotiti glede glasovanj o pomembnih odločitvah v državnem zboru, kar je narekovalo njegovo odločitev za izstop iz poslanske skupine. Razloge za svojo odločitev bo popoldne pojasnil na novinarski konferenci.

Pričakovan odhod

Odhod Vebra iz stranke SD, kjer je bil na podpredsedniškem položaju, je bil po izstopu iz poslanske skupine, kar nekako pričakovan. Med Vebrom in ostalimi poslanci je v zadnjem času prihajalo do izražanje različnih mnenj v DZ-ju in se večkrat niso mogli poenotiti glede glasovanj o pomembnih odločitvah v DZ-ju.

Dolgoletni župan Kočevja Janko Veber (1994–2010) je sicer prvič sedel v poslanske klopi pred več kot dvajsetimi leti in sicer leta 1996. Ko je bila SD del vlade Alenke Bratušek, je tudi poldrugo leto predsedoval DZ-ju. Med leti 2011-2013 pa je bil vodja poslanske skupine SD-ja.

Z vstopom SD-ja v vladno koalicijo Mira Cerarja septembra 2014 je Veber prevzel položaj ministra za obrambo. Vendar je bil že naslednjo leto odstranjen z ministrskega položaja in to je poglobilo trenja med Vebrom in stranko SD. Tudi pred tem je Veber včasih "soliral" pri glasovanjih v DZ-ju. Eden takšnih primerov se je zgodil junija 1993, ko je kot edini poslanec vladajoče koalicije glasoval proti prodaji deležev države in državnih družb v 15 podjetjih.

Kratkotrajno ministrovanje

Med njimi je bil tudi Telekom in prav morebitna prodaja največjega slovenskega telekomunikacijskega podjetja je Vebra odnesla z mesta obrambnega ministra. Veber je kot obrambni minister obveščevalno-varnostni službi (OVS) obrambnega ministrstva novembra 2014 naročil analizo posledic prodaje Telekoma, kar je razkril nenapovedan nadzor dela OVS-a, ki so ga opravili parlamentarni nadzorniki.

Veber je nato dejal, da ga je pri naročilu analize vodila skrb za varnost podatkov ob morebitni menjavi lastnika, politični nasprotniki pa so mu očitali zlorabo OVS-a v osebne in strankarske politične namene.

SD je tedaj podprl ministra, medtem ko sta NSi in SDS napovedali vložitev interpelacije. Po vrsti pogovorov in dodatnih pojasnil, ki jih je Veber posredoval premierju Miru Cerarju, ga je ta kljub temu pozval k odstopu z utemeljitvijo, da gre za nedoslednosti ministra pri pojasnjevanju glede naročanja analize in pojav pravno spornih vprašanj. Veber nato ni želel odstopiti, vendar ga je nato DZ aprila 2015 na Cerarjev predlog razrešil. Ne ministrskem položaju ga je zamenjala strankarska kolegica Andreja Katič, ki je bila do tedaj podpredsednica DZ-ja. Veber naj bi si ob vrnitvi v poslanske klopi zaželel namesto nje prevzeti ta položaj. Vendar je zaradi dejstva, da ga večina poslancev najbrž ne bi podprla, je SD na ta položaj predlagal Bojano Muršič.

Predsedniške želje

Veber je nato lani skušal svojo stranko prepričati, naj ga predlaga kot svojega kandidata na volitvah predsednika republike. Toda SD je nato podprla kandidaturo Boruta Pahorja. Razkorak med SD-jem in Vebrom se je nato nadaljeval in decembra je vodjo poslanske skupine SD-ja Matjaža Hana obvestil, da z iz poslanske skupine in da bo deloval kot samostojni poslanec. Tako naj bi lažje upravičil zaupanje volivcev, je povedal. Naslednji korak je bil izstop iz SD-ja.

V zadnjem času je bilo tudi že več ugibanj o njegovi morebitni nameri za ustanovitev nove stranke. Zaenkrat pa vodi društvo Sloga.

G. C.