Poudarki Grims: Ljudje so svojo voljo jasno izrazili Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Janša je predstavnikom medijev povedal, da je stranka SDS odprta za sodelovanje, še posebej zato, ker "so pred nami časi, ko bo sodelovanje potrebno". Foto: BoBo SDS bo koalicijske partnerje iskal pri vseh parlamentarnih strankah. Foto: MMC RTV SLO Bil sem prepričan o siloviti zmagi. Že prvi naslednji ima polovico manj. Ljudje so jasno povedali, od koga pričakujejo, da bo vodil državo. Branko Grims, SDS Mi smo odprti za sodelovanje. Pred nami so časi, kjer bo sodelovanje potrebno. [...] Povabili bomo vse. Pripravljeni smo se resno pogovarjati na podlagi programa. Vsak naj prinese svoj program, da se začnemo pogovarjati o realnem stanju. Janez Janša, predsednik SDS-a Dodaj v

Janša po volilni zmagi: K sodelovanju bomo povabili vse, veselimo se jutrišnjega dne

Volilni dan 2018

3. junij 2018 ob 19:36,

zadnji poseg: 3. junij 2018 ob 21:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik SDS-a Janez Janša je napovedal, da bo h koalicijskim pogajanjem povabil vse stranke. Če bodo neuspešna, je SDS pripravljen na "volitve jutri".

Stranki SDS so predvolilne ankete in merjenja javnega mnenja konstantno kazali na zmago, volitve so to potrdile. Kljub temu vzdušje v stranki ni odražalo navdušenja, temveč prej previdno zadovoljstvo. To najbrž odraža prihajajoča zahtevna pogajanja o sestavljanju koalicije, saj je več drugih strank že napovedalo, da s SDS-om v koalicijo noče.



Janša: Povabili bomo vse

Predsednik SDS-a Janez Janša je predstavnikom medijev povedal, da je stranka SDS odprta sodelovanje, še posebej zato, ker "so pred nami časi, ko bo sodelovanje potrebno". V ponedeljek bodo povabili vse parlamentarne stranke na pogovore, kjer bodo primerjali programe in se "pogovarjali o realnem stanju", je napovedal. Spomnil je, da je bila njegova stranka v preteklosti že odprta za sodelovanja prek razmejitve levo – desno. Vlada pod njegovim vodstvom je v najtežjih časih krize uskladila kopico reform s socialnimi partnerji, z opozicijo sodelovala v partnerstvu razvoj, dala ji je tudi nadzorne položaje podjetij v državni lasti. "V naših vladah so vedno bili tisti, ki so bili pripravljeni delati za dobro Slovenije," je dejal. In dodal: če bo SDS vodil vlado, jo bo v korist vseh državljanov.

Podrobnosti, s kom se bo pogajal, kakšni bosta taktika in ponudbe, ni razkrival. Dejal je le, naj se najprej počaka na dokončne izide in naj se "razgrete glave nekoliko ohladijo". Če pa ne bo šlo, bo pač čestital kateremu koli drugemu mandatarju, ki bi mu uspelo ustvariti kakšno drugo vlado. A ta vlada ne bo stabilna brez SDS-a, temveč velik konglomerat različnih akterjev, je poudaril, in v tem primeru nove predčasne volitve niso izključene. V tem primeru se v stranki po Janševih besedah nove naporne volilne kampanje ne bojijo.



"Nekateri mlajši so že padali skupaj, nam se to še ni zgodilo. Naš mladi tim se je šele dobro ogrel, in če kdo hoče še ene volitve jutri, smo pripravljeni." In dodal: "Mislim pa, da Slovenija za to nima časa."

Prioritete SDS-a

"Mi bomo na prvo mesto postavili blaginjo slovenskega človeka. Nikoli ne bomo rekli žal besede tistemu, ki iz solidarnosti pomaga komer koli, tudi migrantom. Vse to je dobrodošlo. Nikakor pa ne bomo dovolili, da slovenska vlada zanemarja domačega človeka. Tu nas čaka ogromno dela," je povedal o prvi prioriteti.

S tem je med izzive uvrstil tudi prebežniško krizo, ki je trd oreh za celotno Evropsko unijo. "SDS zagovarja solidarnost, ne pa norosti," je komentiral Janša. Spomnil je, da je SDS nekoč, sredi 90. let, že sodeloval v vladi v na neki način podobnem času. SDS je takrat vodil resor, ki je imel na skrbi pomoč za begunce, prišlo jih je okoli 70.000, predvsem iz Bosne, je spomnil. Država jih je nastanila in zanje poskrbela, čeprav je bil takrat BDP bistveno nižji in ko se je "Slovenija sama borila za preživetje". Misel je sklenil takole: "Kdor nam očita, da nismo solidarni, dela napako. Treba ločiti med begunci in ilegalno imigracijo. Med ljudmi, ki bežijo pred smrtjo in političnim preganjanjem, in tistimi, ki iščejo koristi v bogatih evropskih socialnih mrežah. Kdor to meče v isti koš, ne vidi ključnega problema."

Visoka prioriteta bo zanje ureditev stanja v zdravstvu. "Tu so potrebne hitre in urgentne rešitve, da se vzpostavi red in da se davkoplačevalski denar dejansko privede do pacienta in izvajalca."

O izzivih mednarodnopolitične narave je povedal, da žal moč Slovenije nekoliko peša. Slovenija se bo morala izraziteje opreti na mednarodne povezave, katerih članica je, in se mogoče potegovati za "idealno središče evroregije s sedežem v Ljubljani". S tem bi tudi povezali rojake iz zamejstva.

Čestital je vsem strankam, ki so se prebile v parlament. O uspehu v kampanji je dejal, da so dosegli odličen izid, dvakrat in več boljši od najbližjih zasledovalcev, čeprav so se največkrat "borili sami proti sebi".

O morebitni levi vladi, v kateri bi bila tudi Levica z Luko Mescem, je dejal: "Okoli 70.000 gospodarstvenikov se veseli takšne vlade."

Grims: Ljudje so svojo voljo jasno izrazili

Poslanec Branko Grims je dejal, da je bil o "siloviti zmagi" prepričan, in izid jo potrjuje: že drugouvrščeni ima polovico manj. "Ljudje so jasno povedali, od koga pričakujejo, da bo vodil državo," je izjavil. Med prioritetami je izpostavil varnost, znižanje davkov in odpravo birokratskih ovir za podjetništvo.

Kako bo s koalicijo

Podobne misli je prvak SDS-a izrazil že dopoldne, ko je svoj glas oddal v Šentilju pri Velenju skupaj z ženo Urško, poroča Slovenska tiskovna agencija. Takrat je izrazil dvom, da bo volilni izid takšen, da bi lahko prinesel dovolj veliko stabilnost že v prvem koraku – bo pa to začetek tega koraka, je dejal.

SDS o grožnjah

Tokratno dogajanje v volilnem štabu stranke se je od prejšnjih let razlikovalo po poostrenih varnostnih ukrepih. V stranki pravijo, da so jih uvedli zaradi prejetih groženj. "Ob četrtkovem shodu "proti nestrpnosti" smo bili deležni številnih groženj, tudi takšnih s smrtjo. Včeraj, danes in v preteklosti so bile takšne grožnje objavljane tudi v medijih in na profilih različnih novinarjev in drugih zaposlenih v določenih medijskih hišah. Prihajale pa so celo iz službenih računalnikov policijskih funkcionarjev in zaprtih spletnih portalov nekaterih stanovskih združenj uradnih oseb," so sporočili iz stranke.

Aljoša Masten