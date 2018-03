Janša: Škoda, ki je bila povzročena SDS-u, je velika in težko izmerljiva

Končana je obravnava odškodninske tožbe SDS-a

7. marec 2018 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Okrožno sodišče v Ljubljani je po dveh narokih končalo obravnavo tožbe, s katero SDS od države zaradi procesa Patria zahteva odškodnino. Edini zaslišani na obravnavi je bil Janez Janša.

Predsednik SDS-a Janez Janša je na obravnavi povedal, da do procesa sploh ne bi smelo priti in tudi ne bi prišlo, če bi tožilci in sodniki ravnali zakonito. Politično škodo, ki je nastala SDS-u, je po njegovem mnenju nemogoče izračunati, zato so v tožbi, s katero zahtevajo 886.257 evrov odškodnine, navedli le neposredno materialno škodo. Številko so dobili tako, da so sredstva, ki so jih prejeli iz državnega proračuna na podlagi števila dobljenih glasov na volitvah, odšteli od sredstev, ki bi jih po njihovem mnenju prejeli, če procesa ne bi bilo. Pri tem so kot osnovo vzeli izid z volitev leta 2008.

Janša: "Šlo je za političen proces"

Pri opisu škode je Janša navedel, da je imelo sojenje neposreden vpliv tako na volitve leta 2011 kot 2014, saj so vsi dogodki, povezani s procesom, potekali ravno v času volilne kampanje oz. volitev. Kot primer je navedel, da je bil na prestajanje zaporne kazni pozvan tik pred volitvami leta 2014. "Če se pogleda časovnica dogodkov, je nemogoče zavrniti očitke, da je šlo za političen proces," je dejal.



Spomnil je tudi, da je ustavno sodišče v sodbi, s katero je razveljavilo vse tri sodbe v pozneje zastaranem procesu Patria, ugotovilo, da so mu v procesu sodili za "kaznivo dejanje, ki ne obstaja in ga sploh ni bilo, da obtožni predlog ne bi smel biti vložen in da je prišlo do kršitve pravice do nepristranskega sojenja".

Okrožno sodišče je zavrnilo večino dokaznih predlogov

V SDS-u so predlagali, naj sodišče zasliši nekatere pravnike, ki so opozarjali na nepravilnosti v procesu, in zakonca Marvin, ki naj bi potrdila pristranskost Branka Masleše, takratnega predsednika vrhovnega sodišča. Sodnica Metka Turk je vse dokazne predloge zavrnila in dokazni postopek zaključila ter napovedala, da bo sodba izšla pisno.



