Je postopek za zaščito slovenske potice obtičal?

Na velikonočni mizi potica skorajda ne sme manjkati

16. april 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Jed potica je izvorno slovenska, a zaščite tega imena še ni, saj pri projektu za zaščito imena "slovenska potica" čakajo, da specifikacijo potrdi še industrija. Zaščitili bodo recepturo in postopek priprave.

Pred več kot enim letom so se za pripravo in skupno vložitev vloge za zaščito "slovenske potice" pričele dogovarjati Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Obrtna zbornica Slovenije (OZS) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Ministrstvo za kmetijstvo, ki je pristojno za vodenje postopkov zaščite kmetijskih pridelkov in živil uradne vloge do danes še ni dobilo. Industrija medtem peko potic po usklajeni specifikaciji še testira.

Vse tri zbornice so tako začele s skupnim projektom zaščite imena »slovenska potica« kot zajamčena tradicionalna posebnost izdelave. To pomeni, da se bosta zaščitila predvsem receptura in postopek priprave potice.

Gabriela Salobir iz KGZS-ja, koordinatorka med partnerji, pravi, da je pomembno že kakšen je lahko potičnik oz pekač, ki ima lahko le narebreno steno, rebra pa so lahko samo navpična. "Potem so tukaj še tipični tradicionalni elementi v razmerjih med testom in nadevom ter sama oblika, saj mora do premera 29 centimetrov imeti slovenska tradicionalna potica od tri do štiri zavoje," je pojasnila Salobirjeva.

Štirje nadevi: Orehi, rozine, pehtran in skuta

Oznako "slovenska potica" bodo lahko uporabljali samo certificirani proizvajalci. Receptura za kvašeno pšenično testo je že določena, prav tako štirje sladki najbolj popularni nadevi. "To je orehov nadev, orehov nadev z rozinami, rozinov nadev, pehtranka in pehtranka s skuto," je naštela.

Podobni kolači ali pogače se pojavljajo tudi v srednjeevropskem prostoru, a se od potice razlikujejo glede sestave testa, tehnologije izdelave in glede oblike, je pojasnil etnolog Janez Bogataj. "Tuja literatura, tako strokovna kot poljudna, nam priznava, da je potica izvorno iz Slovenije, poznajo jo čisto vse slovenske pokrajine," je navedel in dodal da se sicer spreminjajo nadevi, tako sladki kot slani, in način priprave.

Pri projektu trenutno čakajo, da specifikacijo potrdi še industrija.

G. K., Jernejka Drolec, Radio Slovenija