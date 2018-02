Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poslanci na redni februarski seji državnega zbora. Foto: DZ/Barbara Žejavac Sorodne novice Poslance zanima, kaj vlada lahko še stori do konca mandata Dodaj v

Kako privabiti trajne investitorje?

Razprava o vladnem predlogu

14. februar 2018 ob 07:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred poslanci je drugo branje zakona o spodbujanju investicij. Predlogu zaradi možnosti razlastitve nasprotuje del opozicije, pa tudi nekatere civilne in okoljevarstvene organizacije.

V nadaljevanju redne seje državnega zbora bodo poslanci razpravljali o vladnem predlogu, kako privabiti investitorje k trajnemu investiranju v Sloveniji. Določene so pravne podlage za spodbujanje začetnih naložb ter izenačenje obravnave domačih in tujih vlagateljev.

Največjo polemiko pa sproža možnost razlastitve lastnikov nepremičnin, če so v igri strateške investicije, ki so v javnem interesu in prispevajo k javni koristi zaradi pospeševanja gospodarske rasti in zaposlovanja ter skladnega regionalnega razvoja. Prav ta opredelitev se zdi sporna društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog, ki opozarja, da bo torej država lahko razlaščala, zato da bi lahko (tuje ali domače) podjetje ustvarjalo dobičke.

Sejo lahko v živo spremljate od 9. ure dalje na 3. programu TV Slovenija ali prek predvajalnika RTV 4D.



Obravnava več drugih zakonskih predlogov

DZ bo sicer opravil tudi drugo branje zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki mu je odbor DZ-ja za gospodarstvo prižgal zeleno luč ob potrditvi več dopolnil koalicije. Največ pomislekov pri obravnavi zakona na matičnem telesu je bilo sicer pri vprašanju višine turistične takse občin, ki bo lahko dosegla do 2,5 evra.

Pred poslanci bo tudi predlog zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, ki bo omogočal ukrepe za pravočasno in učinkovito izvedbo sanitarnih sečenj in preventivnih varstvenih del v gozdovih. Poleg tega bodo poslanci opravili tudi drugo branje predloga zakona o socialnem podjetništvu.

