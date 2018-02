Poslance zanima, kaj vlada lahko še stori do konca mandata

38. redna seja državnega zbora

12. februar 2018 ob 08:32,

zadnji poseg: 12. februar 2018 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na 38. redni seji državnega zbora je poslance zanimalo, ali je koalicija še opravilno sposobna, ali bo vladi uspelo sprejeti bolj solidaren zakon o zdravstvenem zavarovanju in kako je državo pripravila na slabe čase.

Vinko Gorenak je predsedniku vlade Miru Cerarju najprej dejal, da se zaveda, da je vodenje vlade pred volitvami težka naloga, a da ima občutek, da koalicije ni več. "Kako bo z vodenjem vlade, če vas nihče več ne posluša? V nevarnem času smo, ker opravilno sposobne vlade ni več," je dejal poslanec SDS-a. Premierju je tudi očital, da pred iztekom mandata hiti pri sprejemanju zakonov, ki bodo v korist njegovim poslancem za izvolitev v nov mandat ali pa za nove službe.

Premier je poslanca zavrnil in dejal, da koalicija ne razpada, temveč deluje. Gorenakov vtis o tem, da koalicije ni več, je označil za le še enega v seriji vtisov SDS-ovih poslancev, ki so o razpadu vlade govorili že na samem začetku mandata, in dodal: "Zdi se, da vzbujate strah, da ta država ne deluje. A vse gre." Vinko Gorenak je nato premierju očital še kadrovanja in po njegovem mnenju nerazumno odstavitev direktorja Celjske bolnišnice, ki je bil ustrezen tako po mnenju SDS-a kot zavezništva Alenke Bratušek. Cerar je odvrnil: "Morda je bil sprejemljiv za različne vlade, a ni bil uspešen."

Sprememba zdravstvenega zavarovanja

Sledilo je vprašanje poslanca Levice, Mihe Kordiša, ki ga je zanimalo, ali bo Cerar podprl solidarnejšo varianto plačevanja zdravstvenega zavarovanja. "Dopolnilno zavarovanje je ena izmed oblik legalizirane korupcije, od katere ima koristi samo zdravniško zavarovalniški lobi in bogati, račun pa plačujejo vsi ostali," je trenutno ureditev kritiziral Kordiš in svojo izjavo ilustiral s podatkom, da trenutno delavec z minimalno plačo prispeva dva in pol odstotka svojega dohodka, desetkrat bolje plačani direktor pa le dva in pol promila svoje plače. Ker ima ministrstvo za zdravje že pripravljen predlog za sedemstopenjsko solidarnostno lestvico plačevanja zavarovanja, je poslanca zanimalo predvsem, kako bo ukrepal, da bo zakon sploh potrjen na vladi in vložen v obravnavo pred koncem mandata.

Cerar je stanje opravičil z dejstvom, da doslej še nobeni vladi ni uspelo spremeniti zakona o zdravstvenem zavarovanju, in nato tudi sam izrazil željo, da bi ta predlog MZ-ja sprejeli še pred koncem mandata: "Strinjam se, da je treba to urediti na čim bolj solidaren način, ki bo nadomestil obstoječega."

Bi država zdržala novo krizo?

Matej Tonin, novi predsednik NSi-ja, je premierja vprašal, kako je vlada državo pripravila na negativno demografsko gibanje in na visok javni dolg oz. na morebitno prihodnjo ekonomsko-finančno krizo. Predsedniku je v zvezi s prihodnostjo očital tudi okorno gospodarsko politiko.

Cerar je najprej obžaloval, ker nima na voljo vsaj 20 minut, da bi Toninu naštel vse dosežke te vlade, nato pa je poudaril 10-odstotno znižanje javnega dolga in za 200 milijonov nižje vračilne obresti. Prihranek naj bi po Cerarjevem mnenju šel v razvoj, znanost in investicije. Omenil je tudi, da je vlada konsolidirala javne finance, da se obeta presežek v javnem proračunu in da je gospodarska rast tudi plod ukrepov vlade, kot so promocija turizma, nove prometne povezave itd. "Izboljšujemo poslovno okolje, res je, da smo na področju zdravja in šolstva zaposlili nekaj več ljudi, a ravno zato, ker se prebivalstvo stara." Da je država pripravljena tudi na krizo, je Cerar argumentiral s fiskalnim pravilom, ki ga je sprejel na začetku mandata, in dodal, da se že pripravlja za naslednji mandat, ko bo treba narediti nov korak na področju upokojevanja.

Tonin je odvrnil, da upa, da se bo tudi Cerar kot vodja SMC-ja odzval povabilu na kavo, kjer bo imel na voljo več kot 20 minut. Dodal je še, da je po njegovem mnenju za uspeh zaslužna predvsem gospodarska rast in da 5.000 novih zaposlitev v javnem sektorju ne bi zdržalo nove krize.

Kakovost življenja

Simona Kustec Lipicer iz koalicijskega SMC-ja je kolega vprašala, kakšni so rezultati dela vlade, ki so v dobro ljudi. Zanimalo jo je, kako so in bodo dosežki vlade "vplivali na kakovost življenja, na boljše pogoje bivanja in življenjski standard, kakršnega mora svojim ljudem zagotoviti država".

Cerar je naštel nekaj socialnih ukrepov in izpostavil nižjo brezposelnost in boljšo zaposljivost mladih. Izpostavil je tudi drugi tir kot nujno novo gospodarsko priložnost, ki bo prinesla razvoj. Delo vlade je označil za transparentno, pohvalil se je s preklicem ukrepov iz ZUJF-a, a dejal, da sindikati ne morejo zahtevati "kar milijarde". Kustec Lipicerjeva je nato premierja pozvala, naj dela naprej in naj se ne ozira "na kuharje predvolilnih golažev". Cerar je nato še dodal: "Še vedno smo družba socialne vesti. (...) Vlada mora skrbeti za dobro življenje ljudi, nekaj pa moramo za to storiti tudi sami."

Na dnevnem redu februarske seje sta tudi zakona o spodbujanju razvoja turizma in investicij ter novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Vse tri predlaga vlada, seja pa bo trajala do 20. februarja.

A. K. K., La. Da.