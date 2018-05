Kandidati GibanjaSkupajNaprej so "politično čisti"

Predstavitev kandidatne liste v Ljubljani

17. maj 2018 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranka GibanjeSkupajNaprej ima na volilnih seznamih 66 kandidatov. Gre za ljudi, ki so "politično čisti" in do zdaj niso bili vpleteni v afere, zatrjuje predsednik Danijel Bešič Loredan. V politiko vstopajo, da bi od nje umaknili nekatere podsisteme.

V naslednjem tednu bodo podrobneje predstavili svoj predlog reforme zdravstvenega sistema in ureditve javnega sektorja, je napovedal Bešič Loredan.

Po besedah podpredsednice sveta stranke Edite Dobaj se zavzemajo za delno redefinicijo javnega sektorja. Predlagajo ukinitev svetov zavodov in profesionalizacijo vodenja. Od tega ne nameravajo odstopati in bo to tudi pogoj za morebiten vstop v koalicijo.

Na volitvah bi radi dosegli sedem odstotkov. Če jim bo uspelo, pa da bi za predsednika vlade postavili človeka, ki ne bi bil predsednik gibanja ali stranke, ampak človek s kompetencami.

Zavračajo očitke, da kot stranka nimajo vsebine. Želijo si sprememb, saj je politika pozabila, da ni sama sebi namen, ljudi pa se potiska na rob izgorelosti, opozarja kandidatka Edita Tomič. Generalni sekretar stranke Peter Petrovčič želi delovati na področju odpravljanja prekarnih oblik zaposlitev. Zavzema se tudi za lustracijo oz. odstranitev vseh struj, ki so delovale v prejšnjih sistemih in obvladujejo določene podsisteme v državi.

A. S.