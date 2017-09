Kandidatka SMC-ja za predsedniške volitve je Maja Makovec Brenčič

Predsedniške volitve 2017

7. september 2017 ob 21:43,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 21:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za Stranko modernega centra (SMC) bo na tokratnih volitvah za predsednika republike kandidirala zdajšnja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

Predsednik SMC-ja Miro Cerar jo je po seji sveta stranke označil za pogumno in odločno. "Ne ponuja le videza, ampak tudi vsebino in srce," je dejal in dodal, da ima kandidatka realno možnost za uvrstitev v drugi krog in zmago na volitvah.

Po Cerarjevih besedah je svet stranke s soglasno podporo kandidaturi Makovec Brenčičeve izkazal, da verjamejo vanjo, da je resna in da prinaša svež odnos do te funkcije. "Danes je res velik dan za SMC, saj prvič podpiramo kandidatko za najvišjo funkcijo v državi," je v izjavi novinarjem po nocojšnji seji sveta dejal Cerar. Ni članica stranke

Makovec Brenčičeva, ki sicer ni članica stranke, bo po njegovih besedah v petek tudi sama nastopila v javnosti, se predstavila in se stranki pridružila na skupnem srečanju SMC-ja v Mariboru. Spomnil je na to, da je kandidatka aktualna ministrica za izobraževanje, znanost in šport, da je za njo uspešna profesorska kariera in je bila zelo dejavna tudi na mednarodnem področju. Po Cerarjevem mnenju ima nedvomno vse potrebne izkušnje za predsedniško funkcijo. "Naša Maja je pogumna, odločna, ne boji se dajati izjav o pomembnih in konkretnih vprašanjih, čeprav so težka. Je vedno odprta za dialog in verjamem, da je pravi in najboljši kandidat za to funkcijo," je poudaril Cerar. Po njegovih besedah je zavezana pravim vrednotam, tistim, ki jih podpira tudi SMC. Po Cerarjevih besedah v SMC-ju verjamejo v to, da ima kandidatka s pomočjo stranke realno podporo oz. možnosti za uvrstitev v drugi krog na oktobrskih predsedniških volitvah in nato tudi zmago. Širša javnost je Makovec Brenčičevo spoznala ob njenem nastopu ministrske funkcije. Pred tem je bila med drugim redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja na ljubljanski ekonomski fakulteti in prorektorica Univerze v Ljubljani za področje prenosa znanja. Bila je tudi predsednica sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. V povezavi z njenimi funkcijami na fakulteti se je morala zagovarjati tudi zaradi očitkov o neupravičenem prejemanju dodatka za stalno pripravljenost, pozneje pa je vsoto vrnila. Stranka SMC je sicer poleg NSi-ja šele druga med parlamentarnimi strankami, ki je predstavila svojega kandidata za predsedniške volitve. Na njih se bo za vnovični mandat potegoval tudi aktualni predsednik republike Borut Pahor in še nekaj bolj ali manj znanih imen.

Al. Ma.