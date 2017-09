Če bo Popovič postal predsednik, ne bo zgolj figura, pravi

Zatrjuje, da na sodišča hodi po nepotrebnem

6. september 2017 ob 16:47

Koper - MMC RTV SLO, STA

Nastopil je čas, da Slovenija postane učinkovita država, pri tem pa se mora spremeniti tudi politika, je razloge za svojo kandidaturo za predsednika republike pojasnil koprski župan Boris Popovič.

Po njegovem je treba spremeniti ali dodelati številne zakone, ki so neživljenjski. Če bo postal predsednik, pa ne bo zgolj figura, je napovedal.

Popovič, ki se v predsedniško tekmo podaja s podporo stranke Slovenija za vedno, je v svoji današnji predstavitvi izpostavil, da je občina Koper, ki jo vodi že skoraj 15 let, uspešna in učinkovita, četudi so mu metali polena pod noge na vseh področjih. "Naredili smo ogromno, kljub temu, da imamo nerazumne, nečloveške, neživljenjske zakone," je dejal.

Kot primer področja, kjer je treba stvari spremeniti, je navedel razmere v zdravstvu, ki da so nedopustne. Sicer pa Popovič meni, da je možno 70 do 80 odstotkov stvari spremeniti v kratkem času. Pri uvajanju teh, zanj nujnih sprememb pa lahko po njegovi oceni predsednik republike "ogromno vpliva".

Kot je namreč pojasnil Popovič, v primeru izvolitve ne bo figura. Poleg tega bo, če bo postal predsednik države, tudi predsednik stranke, ki bo sodelovala na volitvah v DZ. "Prepričan sem, da če bom tu dosegel dober rezultat, kaj šele v primeru zmage, bo ta stranka zelo uspešna tudi na parlamentarnih volitvah," je opisal.

Popovič sicer meni, da mora predsednik republike imeti svojo besedo pri vsaki zadevi, ki se tiče slehernega posameznika. Glede pomislekov v zvezi z njegovim zdravstvenim stanjem pa je odvrnil: "Energijo imam, voljo imam, trenutno mi zdravje dobro služi."

Zbrati mora 3000 podpisov volivcev

Med številnimi posamezniki, ki so danes prišli oddati svoj glas podpore kandidaturi, je bil tudi odvetnik Franci Matoz. Na vprašanje, ali njegova prisotnost nakazuje na podporo stranke SDS, pa je Popovič odvrnil, da je Matoz prišel zasebno in sta zadnje čase "spet v dobrih odnosih".

Glede implementacije arbitražnega sporazuma je Popovič ocenil, da je "treba vztrajati, ampak na diplomatski način". Kot najpomembnejšo pristojnost predsednika republike pa je izpostavil to, "da se ukvarja s svojimi državljankami in državljani tako, kot se spodobi".

V zvezi s kazenskimi postopki zoper njega pa je Popovič spomnil, da je do zdaj doživel že več kot 40 postopkov in vsi so se zanj končali pozitivno. "Sem pa mučenik v tej naši državi in hodim na sodišča po nepotrebnem," je dodal.

Popovič mora kot kandidat zunajparlamentarne stranke za vložitev kandidature zbrati še 3000 podpisov volivcev. S tem bo že drugi župan, ki bo kandidiral na volitvah poleg kamniškega Marjana Šarca. Namero kandidirati je sicer letos napovedalo precejšnje število bolj in manj znanih obrazov, med njimi še aktualni predsednik Borut Pahor, predsednica NS-jai Ljudmila Novak, veleposlanik v Skopju Milan Jazbec in kulturnik Andrej Rozman - Roza.

T. H.