Kazen, ker je poslovenila svoj doktorski naziv ali nov slovenski prispevek k birokratski blaznosti

Mariborski dekanici 10.000 evrov globe

11. januar 2017 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dekanica mariborske fakultete za zdravstvene vede Majdo Pajnkihar je šolsko ministrstvo spoznalo za krivo 395 prekrškov in jo krepko udarilo po žepu. Zakaj? Ker je v svojem podpisu poslovenila znanstveni naziv. Razkrivamo, kako nerazumljivi bi bili podpisi tistih, ki so akademske nazive pridobili v tujini, če bi dosledno sledili naši birokraciji.

Zgodba bi bila celo smešna, če bi bila to slaboumna šala na kakšnem akademskem sindikalnem izletu, a je žal še kako resen slovenski birokratski absurd. Dekanica mariborske zdravstvene fakultete Majda Pajnkihar je doktorica zdravstvenih ved, doktorat je opravila na univerzi v Manchestru. Redno mora na banko, kjer plačuje obroke astronomske globe - 10. 000 evrov. Kaj tako bogokletnega je zakrivila? Bančno luknjo, propad podjetja? Nič takega. V svojem podpisu je poslovenila doktorski naziv. In zato jo je lastno ministrstvo oglobilo; ker se je na 395 diplom podpisala z dr. Majda Pajnkihar. In zakaj po tolmačenju ministrstva za šolstvo tako ni ustrezno?

Nerazumljiv naziv čez cel format A4

"Ga. Pajnkihar si NI pridobila slovenskega znanstvenega naslova doktor znanosti, pridobila si je tuj znanstveni naslov doktor znanosti. Ministrstvo ji je za namen zaposlovanja priznalo tretjo stopnjo izobrazbe, ni ji pa podelilo enakovrednosti v tujini pridobljenega znanstvenega naslova s slovenskim znanstvenim naslovom, ker se v Sloveniji ne izvaja primerljiv doktorski študijski program, kar je predpogoj za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim," so za TV Slovenija odgovorili na ministrstvu za šolstvo

In kako bi se morala po pravilih podpisati na diplome? "Tako", odgovarjajo na ministrstvu:

»Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar ali Doctor of Philosophy, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Majda Pajnkihar ali PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar ..2"



"Kaznovali so po napačnem členu"

Da je ministrstvo za kaznovanje Pajnkiharjeve uporabilo popolnoma napačen člen zakona, je prepričana dr. iur (republika Avstrija) Nataša Pirc Musar, odvetnica mariborske dekanje:

"Uporabili so namreč člen, ki dopušča kaznovanje tistega, ki uporablja naziv, ki ga ni pridobil. Povedano preprosto, po tem členu bi bilo mogoče kaznovati nekoga, ki se podpisuje z znanstvenim nazivom magister znanosti ali doktor znanosti, pa magisterija ali doktorata nikoli ni opravil. Pajnkiharjeva pa je brez dvoma doktorica znanosti."

Ker gre za pomembno pravno vprašanje in ne nazadnje tudi za pravno varnost se je v zgodbo vključil tudi državni tožilec, ki je na vrhovno sodišče vložil revizijo odločbe sodbe, ker ne le ministrstvo: "Absurdno je tudi to, da je ministrsko odločbo o prekršku potrdil tudi sodnik mariborskega okrajnega sodišča," razkriva Pirc Musarjeva, ki je prepričana , da to, da je nekdo samo nepravilno uporabljal znanstveni naziv v Sloveniji, ni tako hud prekršek, da bi ga bilo treba sankcionirati.

Ministričin PhD

Kako bi se morala podpisati odvetnica, da bi zadostila birokratskim nesmislom, ste lahko prebrali nekaj vrstic višje. Njen naziv še stoji v eni vrstici, nikakor pa se to ne bi posrečilo recimo dvojnemu doktorju Klemnu Jakliču. Njegov podpis bi bil videti tako: S.J.D. (Združene države Amerike), DPhil (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Klemen Jaklič

"Zakon ponesrečeno zahteva od tistih, ki imajo znanstvene nazive, da jih uporabljajo tako, da jih noben normalno izobražen in razumevajoč človek ne bi razumel," pravi Pirc Musarjeva

Kar velja za dekanico, bi torej moralo veljati za številne druge slovenske akademike, ki imajo tuje znanstvene doktorate.

A ministrica maja Makovec Brenčič očitno nima enakih vatlov za vse. Pajnkiharjeva je do zdaj edina, ki je bila kaznovana in to z najvišjo možno prekrškovno kazen - 10.000 evrov. Kaj pa ministrica? Je morda tudi ona v prekršku, ker se denimo na spletni strani ljubljanske ekonomske fakultete podpisuje z angleškim nazivom PhD, pa tega naziva v Sloveniji ni pridobila? Bo kaznovala samo sebe? In kako je ministrstvo kaznovalo in oglobilo državnega sekretarja Jureta Lebana, ki je uporabljal znanstveni naziv, ki ga ni imel? Ga ni kaznovalo. In kako ministrstvo preverja vsebino doktoratov pridobljene na hudo sumljivih univerzah, recimo doktorat in uporabo naziva direktorja IFIMES-a Zijada Bećirovića, pridobljenega na razvpiti beograjski zasebni univerzi Megatrend? Ne preverja.

Eugenija Carl, TV Slovenija