Kdo je Iranec, ki je poslal milijardo skozi NLB, in kaj so počeli pristojni?

Sum pranja denarja

5. november 2017 ob 20:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Kdo je Iranec, ki je za posle podjetij v svoji lasti našel banko v svetovno gledano majhni Sloveniji in skoznjo poslal milijardo evrov? In kako to, da pri pristojnih institucijah niso začeli zvoniti vsi alarmi?



Parlamentarna komisija od julija naprej ugotavlja politično odgovornost za velike količine iranskega denarja, ki je prek Nove Ljubljanske banke stekel na več kot 9.000 računov po skoraj vsem svetu. TV Slovenija je teden dni iskala začetek zgodbe: kdo je skrivnostni Iranec Iraj Farrokhzadeh, ki je za posle podjetij v svoji lasti našel banko v svetovno gledano majhni Sloveniji? Še več, zakaj je vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije javno komentiral preiskavo? In kaj so počele pristojne institucije, medtem ko bi se morali "oglasiti vsi alarmi", kot se je izrazil strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič? Več v videoprispevku novinarke TV Slovenija Tee Šavor na dnu članka.

Informacije sta za Dnevnik TV Slovenija komentirala tudi poslanca DZ-ja, ki vodita preiskovalni komisiji o bankah: Anže Logar (SDS) in Jani Möderndorfer (SMC). Izpostavljamo nekaj njunih izjav.

Iranec je živel v četrti Londona, kjer stanujejo premožnejši, je zatrdil Logar, a očitno še vedno skromno, glede na to, da je "več kot milijardo evrov razparceliral drugim". V Sloveniji je bil petkrat. Njegove fotografije obstajajo, je dejal poslanec, toda: "Ko smo mi zaprosili Novo Ljubljansko banko, da nam poda izpisek vseh prihodov in odhodov, so nas zavrnili. Še več, zavrnili so nas tudi na ljubljanskem sodišču, češ da nismo upravičeni do teh podatkov."

"Mislim, da ga tudi kar nekaj ljudi osebno pozna," je dodal. Möderndorfer je napovedal, da bodo Slovenci, ki naj bi Farrokhzadeha poznali, kmalu pričali pred preiskovalno komisijo DZ-ja.

Kaj so storili pristojni organi

Möderndorfer je spomnil na pričanje strokovnjaka in nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klavdija Strolige. Ta je zatrdil, da bi morali po takšnem dogajanju "zvoniti alarmi že takoj na začetku, ko je prišlo do prve ugotovitve znotraj banke". "Pa se ni zgodilo nič," je povedal poslanec. Komisija bo temeljito preverila, kaj so pristojni organi in ljudje naredili, predvsem pa - česa niso.

Logar je navedel podatek o delovanju slovenskih organov: "Zanimiva podrobnost. Ameriška CIA od organov, ki bi jo morali obvestiti v zvezi s temi posli v Novi Ljubljanski banki, sploh ni bila obveščena. Ena izmed redkih agencij, ki jih urad za preprečevanje pranja denarja ni obvestil."

"Navsezadnje so tuji organi obveščali slovenski urad za preprečevanje pranja denarja, da se nekaj čudnega dogaja v Sloveniji," je k temu dodal Möderndorfer.

Oba je še posebej zmotilo delovanje vodje sektorja za gospodarsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije Dušana Florjančiča. Ta je namreč konec oktobra o preiskavi spregovoril za POP TV. "Meni se je zdelo zelo nenavadno, da je komentiral nekaj, o čemer je vodil preiskavo in o čemer zdaj v resnici poteka še preiskava, druga preiskava. O tem, kako je preiskava pravzaprav potekala," je izjavil poslanec SMC-ja.

"Na njihovem mestu bi pričakoval, da če v takratnem primeru, v prvi preiskavi, niso komentirali ničesar, da tudi zdaj ne komentirajo, dokler ne končajo preiskave," je povedal.

Logarja pa zanima predvsem, ali je to izjavil v svojem imenu ali pa je imel pokritje vrha policije. "V vsakem primeru, glede na to, da gre za odprt postopek, gre za težjo kršitev delovne obveznosti, ki vliva neizmeren dvom o delu represivnih organov oziroma organov pregona. Mislim, da tu mora slediti neka konsekvenca."

Njegova komisija bo ministrstvo za notranje zadeve zaprosila za uraden odgovor, na podlagi česa je Florjančič podal izjavo.

Möderndorfer pa je napovedal, da bodo prva imena sodelujočih v aferi znana že ta mesec, preiskava pa bo končana do marca.

Več v obsežnem prispevku za TV Slovenija:

Al. Ma.