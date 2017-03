Koalicija še vedno razdeljena pri ključnem zakonu zdravstvene reforme

Vladajoči bodo iskali soglasje

14. marec 2017 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stranke koalicije bodo na srečanju iskale soglasje pri predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Zdravstvena ministrica vztraja pri obstoječem besedilu, DeSUS pa napoveduje, da takšnega v DZ-ju ne bo podprl.

V SD-ju so optimistični, da se bodo na sestanku uskladili "v dobro bolnikov". Poslanka SD-ja Bojana Muršič je sklep utemeljila z izidom zadnjih koalicijski usklajevanj, kjer da so bili konstruktivni. Za njeno stranko je ključno, da se jasno loči javno in zasebno zdravstvo. O tem se bodo, kot je napovedala, še pogovarjali. Vendar pa je presodila, da gredo rešitve, tudi v prehodnih in končnih določbah, v pravo smer. Zaveda se namreč, da je zdravnikov v tem trenutku premalo in da takoj ni mogoče čisto prepovedati delo javnih zdravstvenih delavcev pri drugih delodajalcih, zasebnikih.

DeSUS: Ni sprememb, ni glasov

Manj optimističen je poslanec DeSUS-a Tomaž Gantar. "Za nas je na vsak način nesprejemljiv način usklajevanja oz. podeljevanja koncesij, ki je usklajen s prenosom direktive. Za direktivo pa smo pridobili pravno mnenje, da se ne nanaša na zdravstvo, ampak na gospodarstvo. To je popolnoma zgrešeno, če tu ne bo spremembe, naših glasov novela ne more dobiti," je izjavil. Dodal je, da imajo tudi različne poglede glede ločevanja javnega in zasebnega.

O napovedi ministrice, da je to njen zadnji predlog zakona in da ga bo nato poslala v vladno obravnavo, tudi če bo neusklajen, pa je Gantar dejal: "Z glavo se ne da iti skozi zid. Če bo vlada sprejela neusklajen zakon, ga mi ne bomo podprli. Dvomim, da bi ga lahko sprejeli s pomočjo opozicijskih glasov. To pomeni, da ne bo sprejet."

Na ministrstvu za zdravje pa predvidevajo, da bo predlog zakona na vlado posredovan predvidoma do konca tega meseca.

