Koalicijski vrh o proračunu bo zaznamovalo zdravstvo

Do zdravstvene ministrice kritični tudi v koaliciji

11. julij 2017 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicijski partnerji imajo na popoldanskem srečanju na mizi proračuna za prihodnji dve leti. Zadnje čase najbolj odmevajo finančne razmere v zdravstvu, na kar opozarjajo tudi v koaliciji.

Vlada je sicer minuli teden opravila večurno razpravo o proračunih v okviru priprave predlogov sprememb proračunov za leti 2018 in 2019, a jo je zaradi potrebe po dodatnih usklajevanjih prekinila do naslednje seje.

Medtem so koalicijski partnerji že nakazali, katerim resorjem je treba nameniti več denarja. Vse glasnejša so med drugim opozorila o finančnih težavah v zdravstvenem sistemu. Da je treba v zdravstveni sistem pripeljati dodaten denar, je v ponedeljek že poudarila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc ob predstavitvi poslovanja bolnišnic, ki se ubadajo s primanjkljaji. O višini ni govorila, pojasnila pa je, da dogovor o tem v vladi pričakuje še ta mesec. Med predlogi sprememb je tudi sedemodstoten dvig cen zdravstvenih storitev.

Slabo poslovanje in vedno večja zadolženost javnih zdravstvenih zavodov je tudi eden glavnih razlogov za že drugo interpelacijo, ki jo je v petek zoper Kolar Celarčevo vložil SDS. Kritični so tudi v drugih opozicijskih strankah, ministrici pa niti v koalicijskih DeSUS-u in SD-ju ne prizanašajo, saj so tudi v DeSUS-u ministrico pozvali k odstopu.

V SD-ju poleg tega že nekaj časa zahtevajo poseben vrh koalicije glede težav v zdravstvu, na katerem bodo morali oceniti, kako naprej. Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han je pred nekaj tedni ocenil, da je ministrici položaj ušel iz rok. A se zaveda, da ministrica sama ne more zagotoviti več denarja za zdravstvo, pač pa bo morala svojo nalogo opraviti vlada, je dejal.

A. Č.