Koper: Popovič se bo pritožil še na občinski svet

Bržanu je po ponovnem štetju prednost zrasla na 17 glasov

7. december 2018 ob 16:39

Koper - MMC RTV SLO, STA

Boris Popovič še ni prejel obrazložitvenega sklepa občinske volilne komisije (OVK), ki je zavrnila njegov ugovor glede županskih volitev, a se bo v vsakem primeru pritožil na občinski svet. Aleš Bržan v odločitvi OVK-ja vidi potrditev volje ljudi.

Koprska občinska volilna komisija (OVK) je v četrtek v celoti zavrnila Popovičev ugovor z zahtevo po ponovnem štetju vseh glasov. Ob preizkušanju navedb iz ugovora je OVK opravil ponovno štetje na enem od volišč, po čemer se je prednost v prid protikandidatu Alešu Bržanu malenkost povečala, neuradno na 17 glasov razlike. S tem je OVK dokončno razglasila Bržana za zmagovalca županskih volitev.

Popovičev odvetnik Franci Matoz je neposredno po seji OVK pojasnil, da se bo posvetoval s Popovičem glede tega, ali vložiti pritožbo, še prej pa bo počakal na obrazložen sklep komisije.

Na OVK so pojasnili, da so odločbo že poslali predstavnikom obeh kandidatov. Popovič je navedel, da sklepa OVK še ni prejel, kljub temu pa je že napovedal, da se bo pritožil na občinski svet s predlogom, da ta naloži ponovno štetje glasovnic.

Popovič: Volitve bi morali ponoviti

Kot je opozoril aktualni župan, je OVK v eni sami skrinjici ugotovil, da so deset glasov narobe prešteli (prvotno je bila razlika v prid Bržanu sedem glasov), pri 86 voliščih pa je lahko napak še veliko več. Gre za načelno vprašanje, tudi če bi bile vse napake v prid Bržana, zato Popovič meni, da bi morali ponoviti volitve tam, kjer je prišlo do nepravilnosti.

Kot je še napovedal, bo konstitutivna seja novega občinskega sveta 20. ali 21. decembra. V primeru, da mu občinski svet ne bo ugodil, pa se bo Popovič obrnil na upravno sodišče. Če bo po sklepu slednjega postal župan, "potem podam takoj odstopno izjavo in gremo na ponovne volitve v celoti".

Bržan je pričakoval Popovičevo pritožbo

OVK je v četrtek zavrnila tudi Bržanov ugovor, ki se je nanašal na neskladja med zapisniki in volilnimi imeniki. Bržan je dejal, da je Popovičevo napoved pritožbe pričakoval, s samo odločitvijo OVK pa je zadovoljen: "To je bila samo potrditev volje ljudi," je poudaril. Dodal je, da "je bil premočen signal za to, da ljudje hočejo spremembo, in do tega je tudi prišlo".

Glede potrjevanja mandatov na občinskem svetu je Bržan ocenil, da se bodo svetniki odločili tako, kot mislijo, da je prav: "Pravilna odločitev bi bila po mojem ta, da se potrdi novega župana in da se začne končno delati".

Če niti mestni svet na konstitutivni seji, ko se bodo potrjevali mandati, ne odloči v prid kandidatu, se ta lahko v osmih dneh pritoži še na upravno sodišče, ki mora o pritožbi odločiti v 30 dneh. Do končne odločitve upravnega sodišča bi občino v tem času vodil najstarejši občinski svetnik. Ta bo v koprskem primeru svetnica italijanske narodne skupnosti Ondina Gregorich Diabate.

