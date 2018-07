Kovačič v pritožbi na vrhovno sodišče izpostavil referendumski kvorum

Vladajočo politiko poziva, naj zakon o drugem tiru umakne

10. julij 2018 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič v pritožbi na poročilo Državne volilne komisije (DVK) o izidu glasovanja na majskem ponovljenem referendumu izpostavlja nedemokratičnost ustavne ureditve o referendumskem kvorumu.

Kovačič računa, da bo Vrhovno sodišče RS-ja na podlagi pritožbe, ki jo je vložil v ponedeljek in v kateri ga tako kot že v pritožbi na poročilo o izidu prvega referendumskega glasovanja iz septembra lani zastopa odvetnica Lucija Ušaj, ugotovilo enako, kot je sam. Njegova ugotovitev je, da je bil ponovljeni referendum "še en poskus v enakih okoliščinah". Okoliščine so ostale nespremenjene, celo poslabšale so se, in če je tako, je rezultat enak ali slabši, je pred poslopjem sodišča zatrdil pobudnik referenduma.

Zadeva bo šla po njegovem mnenju naprej, Kovačič pa računa, da bodo vrhovni sodniki vprašanje tako kot prvič odstopili ustavnemu sodišču.

Ključni argument: Nedemokratičnost 90. člena Ustave

Pritožba ima sicer 37 točk, a ključni argument je nedemokratičnost 90. člena Ustave, ki ga je DZ v svežnju z vnosom fiskalnega pravila v ustavo spremenil leta 2013. Omenjeni člen opredeljuje t. i. referendumski kvorum oz. ureditev, ko je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Kovačič s somišljeniki tej ureditvi nasprotuje. Na ponovljenem glasovanju je ravno zaradi tega pogoja zakon prestal referendumsko oviro, medtem ko bi bil na prvem glasovanju zakon na referendumu potrjen tudi brez kvoruma.

Po Kovačičevih besedah gre za širši problem Slovenije, saj takšnega omejevanja ni nikjer v Evropi, in nasprotovali mu bodo do konca, če bo treba tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice.

90. člen v nasprotju s tretjim členom

Na vprašanje, kako lahko ustavno sodišče ugotovi neustavnost ustave, je skupaj s pravnim svetovalcem Gašperjem Ferjanom pojasnil, da lahko ustavno sodišče ustavni amandma izjemoma razveljavi, če nasprotuje temeljnim demokratičnim vrednotam ustavne ureditve.

Prepričana sta, da gre tokrat za tak primer. Kovačič je tako navedel, da je 90. člen v nasprotju s tretjim členom, ki govori, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in je kot izhodišče nadrejeno drugim. Če ima v resnici oblast ljudstvo, potem ne sme biti omejevanja, je dodal Kovačič.

Kovačič si še enega referenduma ne želi

Na vprašanje, kaj se lahko iz njegove vnovične pritožbe izcimi, je Kovačič odgovoril, da ne želi še enega referenduma in je bil že proti majski ponovitvi. Še naprej poziva vladajočo politiko, naj zakon umakne.

Obstaja sicer možnost, da nova vladajoča koalicija, če se ji bo uspelo oblikovati, spremeni koncept projekta drugega tira in iz njega izloči tako projektno podjetje 2TDK kot sodelovanje Madžarske.

Kovačič glede tega pravi, da ni problem oblika financiranja, ampak je treba spremeniti traso. "Obstaja alternativa, ki pa očitno ne sme priti v javnost. Trikrat cenejša je, dvakrat hitrejša in brez škode za okolje," je prepričan. Večji del alternativne trase bi potekal ob obstoječem tiru.

