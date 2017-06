KPK: Zdaj bomo jasneje vedeli, katere podatke lahko objavljamo

Setnikar Cankarjeva bi se lahko odločila za tožbo

28. junij 2017 ob 16:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je vrhovno sodišče odločilo, da je KPK nezakonito objavil osebne podatke nekdanje ministrice Stanke Setnikar Cankar, na KPK-ju pravijo, da bo zdaj nekoliko jasneje, kaj lahko objavljajo.



Za Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovitev vrhovnega sodišča, da je nezakonito posegla v ustavno pravico nekdanje ministrice za izobraževanje Setnikar Cankarjeve do varstva osebnih podatkov, v določeni meri "korak naprej pri jasnosti nabora podatkov, ki ga komisija lahko objavlja". Odločitev sodišča spoštujejo, so sporočili.

"Komisija je na podlagi podatkov, ki so se vodili v aplikaciji Supervizor, decembra 2014 opravila analizo o tem, koliko javnih sredstev se porabi za namen izplačil avtorskih in podjemnih pogodb. Analiza je pokazala, da je bilo v ta namen porabljenih več kot milijardo evrov javnih sredstev v obdobju nekaj več kot 12 let. Zaradi zagotavljanja transparentnosti in preventivnega delovanja se je komisija odločila, da te podatke tudi javno objavi," so v odzivu na sodbo vrhovnega sodišča navedli v KPK-ju.



S to objavo podatkov pa so po prepričanju KPK-ja dosegli temeljni namen: opozoriti na sistemska tveganja sklepanja takih pogodb, pred objavo pa so se posvetovali tudi z informacijskim pooblaščencem. Poleg tega so na odprta vprašanja javne objave takih podatkov opozorili tudi pripravljavca novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ob tem pa so na uradu informacijskega pooblaščenca poudarili, da novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki se uporablja od maja lani, izrecno določa, da se prek aplikacije UJP, ki proračunskim uporabnikom omogoča opravljanje plačilnih storitev prek spleta, na svetovni splet posredujejo tudi vsi prejemniki avtorskih honorarjev, če je plačnik organ javnega sektorja ali poslovni subjekt v 100-odstotni javni lasti, in sicer se poleg izplačila objavi tudi osebno ime prejemnika in celo kraj prebivanja.

Nekdanja ministrica bi lahko šla v tožbo

KPK je po ugotovitvi vrhovnega sodišča z objavo osebnih podatkov v aplikaciji Supervizor leta 2015 nezakonito posegla v ustavno pravico takratne ministrice za izobraževanje Stanke Setnikar Cankar do varstva osebnih podatkov, je v torek navedla Odvetniška družba Pirc Musar in partnerji, ki zastopa Setnikar Cankarjevo.

Po poročanju Radia Slovenija pa Pirc Musarjeva dopušča tudi možnost odškodninskega zahtevka zaradi škode, ki je bila povzročena Setnikar Cankarjevi.

KPK je 5. marca 2015 objavil podatke aplikacije Supervizor, po katerih so fizične osebe v zadnjih 11 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb iz javnega sektorja dobile več kot milijardo evrov. Druga na lestvici prejemnikov je bila Setnikar Cankarjeva iz kvote SMC-ja, ki je poleg plače dobila še 636.000 evrov. Dan kasneje je odstopila.

A. Č.