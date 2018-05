Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Levica je v Velenju pozvala k ustavitvi morebitnega kitajskega prevzema Gorenja. Foto: BoBo Sorodne novice Levica namerava podvojiti število poslanskih mest Dodaj v

Levica za ustavitev kitajskega prevzema Gorenja

Hisense v avstralski raziskavi dobil oceno nezadostno

16. maj 2018 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranka Levica se je v Velenju zavzela za ustavitev morebitnega prevzema Gorenja od kitajskega giganta Hisense. Pozvali so Kapitalsko družbo (KD), naj svojega deleža ne proda.

Čeprav se prevzemnik prikazuje kot rešitelj velenjske skupine, Hisense v posel ne vstopa iz dobrodelnih vzgibov, ampak z enim samim namenom, in sicer povečanjem dobička, je dejal kandidat Levice na volitvah in sindikalist Goran Lukič ter se zavzel za konkretne pisne zaveze Kitajcev glede zaščite delovnih mest v Gorenju, ohranitvi delovnih pravic in vseh funkcij podjetja.

"Scenarij je predvidljiv. Pričakovati je selitve proizvodnje iz Velenja in Slovenije, s čimer je že začela uprava Gorenja, ki jo vodi Franjo Bobinac. V Levici temu odločno nasprotujemo in pozivamo vse - sindikate, svet delavcev Gorenja ter šaleško in širšo javnost, da se takšnim načrtom uprejo. Hkrati pozivamo vodstvo Kapitalske družbe, naj deleža ne proda, svoj lastniški vpliv pa raje izkoristi za zaščito delovnih mest," je dejal Lukič.

Ocena nezadostno za Hisense

Spomnil je tudi, da je avstralski projekt Behind the Barcode februarja 2016 objavil poročilo o izkoriščanju in suženjstvu v elektrotehnični industriji, kjer je analiziral 56 podjetij s tega področja in jih ocenil od najvišje ocene A do najnižje ocene F. Hisense je, tako Lukič, dobil najnižjo oceno F, predvsem zaradi izrazite netransparentnosti podjetja. Hisense nima razvidnih pravil na področju standardov dela in ne razkriva informacij o svoji dobaviteljski verigi. Prav tako ni jasno, ali zaposlenim zagotavlja dostojno plačilo, pravico do kolektivnih pogajanj in ali upošteva prepoved otroškega dela.

G. K.