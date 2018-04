Levica namerava podvojiti število poslanskih mest

Predstavitev kandidatne liste

28. april 2018 ob 13:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kandidatno listo za parlamentarne volitve je predstavila še zadnja od parlamentarnih strank, Levica. Poleg vseh njenih dosedanjih poslancev je na njej več javnosti znanih imen.

Levica, ki je pred štirimi leti prvič kandidirala na volitvah v DZ kot koalicija strank in gibanj pod imenom Združena levica, pozneje pa se je večji del preoblikoval v stranko, po besedah njihove poslanke Violete Tomić uspešno končuje svoj prvi mandat. "Ves čas smo bili z eno nogo trdno zasidrani v poslanskih klopeh, z drugo nogo pa smo sodelovali s civilno družbo in skupaj smo dosegli ogromno," je prepričana. Pri tem je omenila zagotovitev brezplačnega toplega obroka 30.000 revnim osnovnošolskim otrokom in tudi nedavno zvišanje denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za upokojence na 385 evrov.

Na junijskih parlamentarnih volitvah bo nastopilo 85 kandidatov Levice, ki bodo kandidirali v vseh 88 okrajih v Sloveniji. "V Levici gremo na volitve z okrepljeno ekipo, prepričani, da smo zmožni udejanjiti naš cilj, ki je podvojitev trenutnega števila poslanskih mest," je dejal vodja sedaj petčlanske poslanske skupine Levica Luka Mesec. V DZ-ju je bilo sicer pred štirimi leti na listi Združene levice izvoljenih šest poslancev, a je Matjaž Hanžek poslansko skupino zapustil.

Podvojitev števila poslancev po Mesečevih besedah ni sama sebi namen, ampak naj bi z njo uresničili program s sloganom Blaginja za vse, ne le za peščico. Med prednostne teme postavljajo "odpravo revščine, pravične pokojnine, začetek resnega stanovanjskega programa, preusmeritev investicije 1,2 milijarde evrov iz nabave orožja v znanost, kulturo in razvoj", je pojasnil Mesec in poudaril, da želijo v vseh pogledih postaviti človeka in okolje pred interese kapitala. "V naslednjem mandatu nas lahko pričakujete močnejše, enotnejše in v okrepljenem številu," je še dodal.

Kdo je še na listi

Poleg Meseca in Tomićeve bodo junija znova kandidirali tudi poslanci Matej T. Vatovec, Miha Kordiš in Franc Trček. Prav tako bo na listi Levice nastopil nekdanji poslanec iz vrst LDS-a Aleš Gulič.

Ker je po besedah Tomićeve Levica edina politična sila, ki dosledno spoštuje svoje predvolilne zaveze in je glas tistih, ki do zdaj niso imeli svojega glasu, pa se jim je pridružilo tudi "kar nekaj predstavnikov civilne družbe".

Tako bodo na volitvah med javnosti bolj znanimi imeni nastopili nekdanji izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Goran Lukić, nekdanji sekretar ZSSS -ja in nekdanji predsednik sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) Milan Utroša, pevka in igralka ter tudi aktivistka in predsednica gibanja TRS Lara Jankovič, ustanovitelj in predsednik Dobrodelnega društva Petka za nasmeh Milan Jakopovič, pisateljica in aktivistka za pravice LGBT Nataša Sukič ter kuharica in nekdanja žirantka kuharskega šova Alma Rekić. Na listi je prav tako tudi umetnik in aktivist Janez Janša, ki se bo v grosupeljskem okraju pomeril s predsednikom SDS-a Janezom Janšo.