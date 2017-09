Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Džamijska ulica bo potekala od Parmove ulice do parkirišča. Foto: Islamska skupnost Dodaj v

Ljubljana bo vendarle imela Džamijsko ulico

Tudi Žabja ulica in Park Edvard Kocbek

25. september 2017 ob 23:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski mestni svetniki so s 24 glasovi za in 9 proti podprli predlog občine, s katerim bo Ljubljana dobila Džamijsko ulico. Predlogu so nasprotovali predvsem v SDS-u in NSi-ju, pa tudi v četrtni skupnosti Bežigrad. Zaradi polemik okoli določitve imen ulic je še pred sejo odstopil svetnik SDS-a Janez Moškrič.

Poleg Džamijske ulice, ki bo vodila od Parmove ulice do garažne hiše pod Islamskim versko-kulturnim centrom, bo Ljubljana bogatejša za Plečnikovo ulico, Žabjo ulico ter Park Edvarda Kocbeka.

Največ polemik je podobno kot na junijski seji, ko je bil predlog še v fazi osnutka, sprožilo predlagano ime Džamijska ulica. V svetniških klubih SDS-a in NSi-ja so predlagali, da se točka o preimenovanju ulic umakne z dnevnega reda. Vodja svetniškega kluba SDS-a Mirko Brnič Jager je predlagal, da točko prestavijo na eno od naslednjih sej, do katere bodo lahko uskladili stališča in prišli do dobrega predloga, s katerim se bodo strinjali vsi.

Vodja svetniškega kluba NSi-ja Mojca Kucler Dolinar je medtem izpostavila, da niti predlog o Džamijski ulici niti predlog o imenovanju Žabje ulice nimata podpore lokalnega prebivalstva. Še več, kot je poudarila, četrtni skupnosti spremembi nasprotujeta.

Zaradi omenjenega predloga je sicer s položaja odstopil svetnik SDS in predsednik komisije za poimenovanje naselij in ulic Janez Moškrič. Moškrič je namreč na junijski seji podprl osnutek predloga.

Vodja svetniškega kluba SMC Dragan Matić je napovedal, da bodo svetniki SMC glasovali po svoji vesti, obžaluje pa nepotreben konflikt glede imenovanja. Marjan Sedmak z Liste Zorana Jankovića je izpostavil pomen integracije ljudi, takšna integracija je po njegovih besedah prejšnji teden v Ljubljano prinesla zlato medaljo.

Generalni sekretar Islamske skupnosti v Sloveniji in svetnik Liste Zorana Jankovića Nevzet Porić je ocenil, da nekatere ljudi moti objekt in ne ime ulice. Svetnike je pozval, naj ime podprejo in dokažejo, da je Ljubljana multikulturno mesto.

