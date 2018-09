Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ekonomska fakulteta v Ljubljani se lahko pohvali z velikim uspehom. Foto: BoBo VIDEO Priznanje ekonomski fakulteti Dodaj v

Ljubljanska ekonomska fakulteta z magistrskim programom IMB med najboljšimi

Financial Times z lestvico 100 najboljših programov na svetu s področja Master in Management

11. september 2018 ob 12:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Študijski program Poslovodenje in organizacija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je Financial Times uvrstil med sto najboljših magistrskih programov menedžmenta na svetu.

Elementi, ki vplivajo na razvrstitev, so program, učitelji, stiki s poslovno skupnostjo in internacionalizacijo, zaposljivost in plača diplomantov po zaključku študija in tri leta pozneje. Na ljubljanski ekonomski fakulteti so še posebej ponosni na dejstvo, da je program po kriteriju kakovosti glede na šolnino in dolžino študija prepoznan kot drugi najboljši izmed vseh fakultet na lestvici. To za fakulteto pomeni potrditev kakovosti in ugleda v poslovnem izobraževanju, diplomantom pa omogoča večjo prepoznavnost na mednarodnem trgu dela.

Program IMB je lansko leto praznoval 25 let obstoja. Dolga leta se je razvijal pod vodstvom Janeza Prašnikarja. "Ko govorimo o študentih je zame pomemben kriterij - kaj so dobili za tisto, kar so vložili. Dobili so znanje, ki ga lahko uporabij po napredovanju v svojem kariernem razvoju, dobili so možnost višjih plač," je povedal za TV Slovenija.

Polona Domadenik, ki program vodi od leta 2017, pa je ob tem poudarila, da "uvrstitev na lestvico prinaša ne le veliko čast, temveč tudi odgovornost do sedanje in vseh prihodnjih generacij diplomantov."

Program je v 25 letih zaključilo 774 študentov. Diplomanti programa med drugim danes predstavljajo ključne kadre v vodilnih slovenskih podjetjih, kot so Zavarovalnica Triglav, Gorenje, NLB, Mercator in Petrol, nekateri med njimi pa so zaposleni tudi v svetovnih multinacionalnih podjetjih kot so Google, BMW in Adidas, so še zapisali na ekonomski fakulteti.

