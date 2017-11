Majhne kmetije lahko zaprosijo za 5000 evrov nepovratnih sredstev

Za razvoj majhnih kmetij je namenjenih 20 milijonov evrov

6. november 2017 ob 07:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Majhne kmetije, ki imajo več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi dejavniki, imajo možnost do konca januarja oddati vlogo za pridobitev pet tisoč evrov nepovratnih sredstev kot pomoč za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij.

V ponedeljek bo predvidoma začela delovati aplikacija za elektronski vnos vlog za nepovratna sredstva, ki so namenjena izboljšanju konkurenčnosti majhnih kmetij in njihovemu izboljšanju ekonomske ter okolijske učinkovitosti majhnih kmetij.

Za ta podukrep je namenjenih 20 milijonov evrov in to je prvič, da imajo male kmetije sploh možnost kandidirati za razvojna sredstva. Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki imajo v upravljanju najmanj tri in ne več kot šest hektarov primerljivih kmetijskih površin in redijo od tri do 15 glav velike živine, ki zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,7 glave velike živine na hektar trajnega travinja, oziroma manj, če so ekološke kmetije.

Kmetje se že kar množično obračajo na kmetijsko svetovalno službo, pravi Polona Starc, specialistka za pravno svetovanje in nosilka omenjenega podukrepa, iz Celjskega zavoda kmetijsko gozdarske zbornice. "Kličejo pa predvsem tudi taki, ki še vstopnih pogojev nimajo," pravi.

Del vloge je tudi triletni poslovni načrt, v katerem navedejo vsaj en cilj, ki prispeva k ohranjanju in razvoju kmetije, da bodo npr. kupili mehanizacijo, povečali površine ali dokupili živali, odpravili zaraščanje. "Lahko bi se preusmerili v ekološko kmetovanje, uredili zaščito pred divjadjo ali kupili računalnik," dodaja.

Znesek podpore znaša do pet tisoč evrov in bo izplačan v dveh obrokih. Upravičenci bodo seveda morali izpolnjevati določene zahteve. Ena takšnih je, da bodo investirali v legalne objekte. Med kmeti je precejšnje zanimanje za prenovo strehe na hlevih, a problem je, da marsikateri nima uporabnega dovoljenja. Slišati pa je tudi pripombe, da bo za pet tisoč evrov bolj malo razvoja.

Jernejka Drolec, Radio Slovenija