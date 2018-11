Marakeška deklaracija na tnalu poslancev

Vlada napovedala podpis sporazuma

21. november 2018 ob 08:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Poslanci bodo na izredni seji pretresali globalni dogovor Združenih narodov o migracijah. Vlada je napovedala, da bo decembra v Marakešu v Maroku kljub nasprotovanju opozicije pristopila k dogovoru.

Poslanci opozicije vladni podpori sporazumu nasprotujejo, češ da enači nezakonite in zakonite migracije, vlada pa zagotavlja, da dogovor v ničemer ne posega v suverenost države in ne spreminja definicij nezakonitih prestopov meja. O tem so pretekli teden že govorili na odboru za notranje zadeve, na seji odbora za zunanjo politiko, kjer so poslanci o podrobnostih spraševali zunanjega ministra Mira Cerarja ter na petkovem sestanku odbora za zunanjo politiko.

Zunanje ministrstvo je objavilo delovni prevod globalnega sporazuma



Poslanci SDS, NSi in SNS so zahtevli še splošno razpravo na izredni seji parlamenta, v zahtevi za sklic seje pa predlagali, naj DZ vladi priporoči, da nasprotuje dogovoru o migracijah in o vseh mednarodnih aktih o meddržavnih migracijah predhodno seznani slovensko javnost in DZ. Priporoči naj ji še, da v institucijah EU in ZN spodbuja iskanje rešitev za odpravljanje vzrokov migracij. Vendar pa je odbor DZ za zunanjo politiko v petek zavrnil predlog teh priporočil, tako da DZ danes ne bo glasoval o njih. Je pa za razpravo predvidenih več kot osem ur.

Sejo laho od 10. ure dalje spremljate na 3. programu TV Slovenija in prek RTV 4D.



V zadnjih dneh so pojasnila o tem, da dogovor ne ustvarja migracije kot človekove pravice objavili pri francoski diplomaciji, tudi nemška vlada je v svojem sporočilu vztrajala pri podpori dogovoru, ki da izpostavlja pomen suverenosti posamičnih držav ter išče skupne pristope k urejanju migrantskih vprašanj. Dogovor naj bi čez tri tedne podprlo več kot 150 držav sveta, med tistimi, ki mu nasprotujejo, pa so ZDA, Avstrija, Madžarska, Češka, Poljska, Bolgarija.

V javnosti so se pojavili pozivi k protestom ob seji DZ-ja, med drugim je k njim pozval predsednik SDS-a Janez Janša.

A. S.