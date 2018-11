Cerar: Vlada je podprla Marakeško deklaracijo

Kakšno bo novo stališče vlade glede mednarodnega dogovora ZN-ja o migracijah?

15. november 2018 ob 08:39,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 13:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija bo decembra v Marakešu sodelovala pri sprejemanju dogovora ZN o migracijah, je po seji vlade sporočil zunanji minister Miro Cerar in poudaril, da je to politični dokument, ki ne terja sprememb nacionalne zakonodaje in vsaki državi dovoljuje, da ohrani polno suverenost.

Miro Cerar je zavrnil kritike opozicije na račun dogovora in poudaril, da je ta pozitiven, ker prinaša več možnosti, da bomo skupaj z drugimi preprečevali množične migracije, kakršnim smo bili priča leta 2015.

Dogovor po njegovih besedah ne vzpostavlja nobene nove kategorije migrantov in tudi pravice do migriranja ne opredeljuje kot temeljne človekove pravice. Poleg tega ločuje med legalnimi in nelegalnimi migracijami, je dodal.

Proti nezakonitim migracijam je namreč treba nastopiti skupaj in jih ne dovoliti, je poudaril minister. "Če bodo skušali nezakoniti migranti priti v Slovenijo ali sosednje države, bomo vse države sodelovale pri tem, da to preprečimo, ker Slovenija ne bo zmogla sama," je poudaril.

Glede odstopa Avstrije in Madžarske od dogovora je Cerar povedal, da je to posledica notranjepolitičnih razmer, ki jih ne želi komentirati. Izpostavil je, da je vlada prav zaradi teh spremenjenih okoliščin znova natančno pregledala dogovor. "Ugotovili smo, da ni nobenega razloga, da bi Slovenija odstopila od tega dogovora," je pojasnil Cerar. "Izstop teh držav ni v korist niti teh dveh držav niti celotne evropske niti globalne skupnosti," je še poudaril.

Dogovor po njegovih besedah omogoča tudi boj proti vsem vrstam kriminala, naslavlja pa tudi vprašanje, kako preprečiti krize v državah izvora, se boriti proti podnebnim spremembam in ekonomskim razmeram, ki so vzrok migracij.

Cerar je v luči napovedanih protestov opozicije še pozval javnost, naj ne naseda zastraševanju, ki ne temelji na resničnih dejstvih. Ta strah je po njegovih besedah "zelo škodljiv za Slovenijo".

Mednarodni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva poudarja suvereno pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske politike. Je pravno nezavezujoč dokument in ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti. V Marakešu bo sprejet z aklamacijo in ne s podpisom.

Dogovor sprejemljiv za Pahorja

Dogovor je kot sprejemljiv za Slovenijo podprl tudi predsednik republike Borut Pahor, ker da gre za prvi resen, sicer nezavezujoč poskus mednarodne skupnosti, da usklajeno ureja vprašanje migracij. V skladu z določbo tega dogovora o polni suverenosti glede migracij pa naj Slovenija sporoči svoje zadržke ali dodatna pojasnila k dogovoru, je predlagal.

Jožef Horvat (NSi) je sicer v sredo na seji odbora za zunanjo politiko v DZ-ju opozoril, da bi vlada odločitev lahko sprejela šele po petkovi nujni seji odbora in izredni seji DZ-ja prihodnjo sredo, ki so jo sklicali na predlog opozicijskih SDS, NSi in SNS, ki dogovoru nasprotujejo.

Nova strategija na področju migracij

Vlada je na tokratni seji imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo in izvajanje strategije na področju migracij. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je pojasnil, da bo strategija med drugim zajemala področje ekonomskih in ilegalnih migracij, mednarodno zaščito in integracijo, poudarek pa bo na medresorskem sodelovanju.

V medresorsko delovno skupino pod vodstvom državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Sandija Čurina so po besedah Poklukarja vključeni isti resorji kot v prejšnji sestavi vlade.

Notranje ministrstvo in policija obvladujeta ilegalne migracije na ozemlju Slovenije in spremljata, kaj se na tem področju dogaja v regiji, je še zatrdil minister Poklukar. V zadnjem času je policija sicer prejela precejšnje število oseb, ki migrantom pomagajo pri nezakonitih prehodih čez mejo in jih obravnavajo po kazenskem zakoniku, je še pojasnil.

G. C.