Mariborska pravna fakulteta za dodatno delo profesorjev izplačala 200.000 evrov

4. november 2017 ob 11:42

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Pravna fakulteta v Mariboru je profesorjem za dodatno delo ob lanskem množičnem zaključevanju študija študentov po predbolonjskih programih izplačala dodaten honorar v skupni višini 200.000 evrov.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je po poročanju Večera po doslej neznani postavki za "dodatne obveznosti" z zaključnimi nalogami "starih" študentov izključno v zadnjih štirih mesecih prejšnjega študijskega leta svojim sodelavcem izplačala 208.642 evrov. Na preostalih fakultetah mariborske univerze so pedagoški delavci to večinoma opravili kot del svoje redne obveze.

Uro dela s predbolonjskimi študenti so ovrednotili s 120 evri neto, uro dela s študenti na znanstvenem magisteriju pa z 240 evri neto. Dobrih 75.000 evrov bruto je bilo tako nakazanih za dodatne obveznosti s starimi dodiplomskimi študenti, preko 133.000 evrov pa za študente, ki so zaključili znanstveni magisterij.

Kot je razvidno iz podatkov, ki jih je objavil časnik, je največ profesorjev dobilo podoben znesek, skoraj deset tisoč evrov bruto, med njimi je tudi letos imenovani ustavni sodnik Rajko Knez. Ustavna sodnica Etelka Korpič Horvat pa je prejela 6.599,76 evrov. Dekanja Vesna Rijavec je za dodatno delo prejela honorar v višini 14.849,46 evrov bruto. Podatka, koliko študentov je imel pod svojim okriljem posamezni profesor, Večeru ni uspelo pridobiti.

Fakulteta je dodaten denar izplačala na podlagi cenika, ki ga je poslovodni odbor fakultete lani spreminjal kar trikrat, nazadnje maja, samo nekaj dni pred začetkom uveljavljanja izplačil. Kot so pojasnili, so cenik sprejeli na osnovi univerzitetnega cenika avtorskih in podjemnih pogodb za izvedbo pedagoškega procesa, a tam postavke, kot so so jih zamislili na pravni fakulteti, niso omenjene, ugotavlja Večer.

Na fakulteti zagotavljajo, da je bilo vodstvo mariborske univerze z izplačili honorarjev seznanjeno. Toda z univerze so sporočili, da o izplačilih za dodatne obveznosti pri zaključevanju starih študijskih programov na pravni fakulteti niso vedeli nič in niso mogli podati soglasja. Sicer pa na mariborski univerzi poteka revizija notranjega poslovanja članic, v kateri preverjajo tudi tovrstna izplačila. Zaključena bo predvidoma v začetku decembra, še poroča Večer.

