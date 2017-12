Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Alojz Rebula je prejel častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo. Foto: BoBo Nagrado za izjemne dosežke v novinarstvu je prejel Bernard Nežmah. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Meškova nagrada enemu izmed tvorcev "slovenskega argentinskega čudeža" Dodaj v

Meškove nagrade Rebuli, Tavčarjevi, Nežmahu in Jazbarjevi

Nagrade združenja novinarjev in publicistov

11. december 2017 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov (ZNP), sta letos prejela pisateljica in pesnica Zora Tavčar in pisatelj Alojz Rebula.

Nagrado za izjemne dosežke v novinarstvu je prejel Bernard Nežmah, nagrado za medijsko ozaveščanje slovenske družbe pa Erika Jazbar.

Zora Tavčar in Alojz Rebula sta pomembno oblikovala slovenski kulturni in družbeni prostor, so zapisali v obrazložitvi nagrad. Rebula je s svojimi brezštevilnimi eseji in družbeno angažiranimi razmišljanji, ki jih še danes, pri 93 letih zaradi slepote narekuje, glasnik medijske in politične svobode.

Njegova soproga Zora Tavčar je v Mladiki objavila vrsto intervjujev, ki so, zbrani v dveh knjigah, opozorili slovensko javnost na poznejše Prešernove nagrajence ali politike visokega ranga. Kot so zapisali v obrazložitvi, so njeni intervjuji izvirni v lastni tehniki priprave, kakor tudi odgovorih, ki jih ti ljudje drugim novinarjem niso nikoli povedali.

Rebula in Tavčarjeva se zaradi zdravstvenih težav slovesnosti nista mogla udeležiti, zato jima bodo priznanje podelili v prihodnjih dneh na njunem domu.

V združenju so za izjemne dosežke v novinarstvu nagradili tudi Bernarda Nežmaha, ki so ga prepoznali kot enega najuglednejših slovenskih novinarjev in kolumnistov. Širša javnost ga pozna predvsem kot izjemnega političnega analitika in avtorja več znanstvenih in strokovnih knjig.

"Ko je Meško pred 30 leti prišel na Mladino, sem bil jaz tam urednik. Bil je mlad, nadobuden pisec, željan odpiranja in odkrivanja tedanjih zapečatenih skrivnosti. Po vseh teh letih in po njegovi tragični zgodbi pa se to najino prijateljsko druženje končuje v taki nagradi. Sicer sem pa vesel vsake nagrade, še posebej, če jo dobim skupaj z odličnim pisateljem Alojzom Rebulo," je povedal Nežmah.

Ravno zaradi konformizma večine mnenjskih voditeljev so njegovi lucidni in poglobljeni članki in analize še toliko bolj dragoceni. Njegov prispevek pluralnosti slovenske medijske krajine je neprecenljiv. "Njegova dela, v katerih jasno, prepričljivo in argumentirano pojasnjuje svoja stališča, mora vzeti v roke vsak, ki želi razumeti svet okoli sebe," so prepričani v ZNP-ju.

Nagrado za medijsko ozaveščanje slovenske družbe pa je prejela novinarka in aktivna članica slovenske narodne skupnosti v Furlaniji -Julijski krajini Erika Jazbar, ki pomembno sooblikuje slovenski prostor in širi slovensko zavest med Slovenci v Italiji.

"Ta nagrada mi ogromno pomeni, saj to organizacijo zelo cenim, ker prihaja čez mejo na zahodno obrobje našega slovenstva. Svoje delovanje zaradi pomanjkanja časa v glavnem uresničujem izključno v svoji skupnosti, vendar skušam graditi tudi skupni čezmejni prostor, ki ne raste z razpisi in evropskimi sredstvi, ampak skozi druženje z ljudmi," je dejala Jazbarjeva.

Predsednik ZNP-ja Tino Mamić je v nagovoru na podelitvi priznanj opomnil, da se mora tudi vsak sam pri sebi vprašati, ali je naredil dovolj za svobodo medijev. "Dovolj bo že, če bo vsak izmed nas kupil kak časopis več ali finančno podprl kak medijski projekt. Posameznikov, ki v ta namen ne dajo nič ali pa dajo bistveno premalo, po drugi strani pa glasno kritizirajo tako rdeče kot demokratične medije, je v naši državi ogromno," je dejal.

G. C.