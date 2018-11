Minister Bertoncelj presekal nesoglasja DeSUS-a in SAB-a glede regresa za upokojence

Za regres upokojencev 140 milijonov evrov, izplačilo v petih razredih

21. november 2018 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Minister za finance Andrej Bertoncelj je na vlado poslal predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, ki vključuje tudi izplačevanje letnega dodatka za upokojence.

Temu je namenjenih skupno 140 milijonov evrov, dodatek pa bi bil izplačan v petih razredih. S tem je minister presekal javna nesoglasja DeSUS-a in SAB-a okoli tega.

Za letošnje leto bo po novih ocenah letnemu dodatku za upokojence namenjenih 122 milijonov evrov, kar pomeni, da bo v skladu s predlogom ministra v prihodnjem letu temu namenjenih 18 milijonov evrov več. Minister po neuradnih informacijah ocenjuje, da je tak znesek še finančno vzdržen.

SAB in DeSUS sta si na očeh javnosti v zadnjih dneh izmenjala različna stališča do dogovora koalicije na sobotnem vrhu glede izplačevanja letnega dodatka za upokojence. Koalicijski vrh je namreč v soboto razpravljal tudi o noveli zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019, ki jo bo po napovedih premierja Marjana Šarca v četrtek vlada obravnavala in predvidoma potrdila. Odprto je ostalo eno vprašanje, o katerem bi se morali, kot je v soboto dejal Šarec, dogovoriti nekateri koalicijski partnerji.

DeSUS za pet razredov, SAB za dva

DeSUS sicer vztraja, da je najpravičnejše izplačilo dodatka za upokojence v petih razredih, medtem ko so v SAB-u zagovarjali izplačilo v dveh razredih. Koalicijski sporazum namreč predvideva izplačilo regresa v dveh razredih, kar bi skupno pomenilo 178 milijonov evrov. Bratuškova pa je v torek predlagala kompromisno rešitev, in sicer izplačilo v treh razredih.

Na torkovi novinarski konferenci je tudi dejala, da je bilo na sobotnem koalicijskem srečanju tudi s finančnim ministrom dogovorjeno, da se za izplačilo dodatka zagotovi 33 milijonov evrov več kot letos. Erjavec in Bertoncelj sta to v torek zanikala.

B. R.