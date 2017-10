Minister Klemenčič kandidat za naslednika komisarja SE-ja Muižnieksa

18. oktober 2017 ob 15:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pravosodni minister Goran Klemenčič je kandidat za komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. Vlada je podprla njegovo kandidaturo in zunanjemu ministrstvu naložila, naj jo posreduje v Strasbourg.

Gre za neodvisno in nepristransko izvensodno institucijo, ki je bila leta 1999 ustanovljena z namenom krepitve ozaveščenosti in spoštovanja človekovih pravic v državah članicah.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za komisarja, so eminentna osebnost z visoko moralno integriteto in priznanim strokovnim znanjem s področja človekovih pravic, javno zavzemanje za vrednote Sveta Evrope in osebna avtoriteta, ki je potrebna za učinkovito izvajanje mandata. Vlada meni, da Klemenčič izpolnjuje navedene pogoje, zato je njegovo kandidaturo podprla.

Kandidatura slovenskega predstavnika bi po oceni vlade predstavljala nadaljevanje aktivnosti Slovenije za uveljavljanje uglednih strokovnjakov v mednarodnih telesih in potrditev pomena, ki ga Slovenija posveča človekovim pravicam, hkrati pa bi pripomogla h krepitvi njenega ugleda in vloge na tem področju.

Glasovanje bo januarja

Klemenčič je od leta 2014 minister za pravosodje, pred tem je bil od leta 2010 predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). V preteklosti je več let delal kot vodja projektov in svetovalec na oddelku za probleme kriminalitete Sveta Evrope.

Postopek za imenovanje novega komisarja je stekel poleti, konec novembra pa bo opravljen izbirni postopek za določitev liste treh kandidatov. O novem komisarju bodo glasovali na zimskem plenarnem zasedanju Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki ima sedež v Strasbourgu, v drugi polovici januarja prihodnje leto. Naloge komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Sveta Evrope od aprila 2012 opravlja Nils Muižnieks.

