Ministrstva za svetovalne pogodbe porabila 12 milijonov evrov

18. marec 2018 ob 20:20

Ministrstva so v tem mandatu skupno porabila 12 milijonov za svetovanlne pogodbe. Največ na ministrstvu za zdravje in ministrstvu za finance. Skupaj so največ plačala ministrstva, ki jih vodijo ministri iz kvote SMC-ja - kar 9,6 milijona evrov. SMC sicer vodi več ministrstev in služb kot preostala koalicijska partnerja skupaj.

Največ denarja za svetovalne pogodbe so porabili na ministrstvu za zdravje. Najvišja zneska sta na pogodbah svetovalcev ministrice, ki ji v zadnjem letu, svetujeta pri spremembah zdravstvene zakonodaje in na pogodbi s svetovalnim podjetjem za komuniciranje in odnose z javnostmi. Kljub temu zdravstvena reforma ni bila sprejeta oziroma kot je pred časom dejal Dušan Keber ostaja upanje, da bo počakala na novo vlado.

Skoraj tri milijone evrov je na podlagi svetovalnih pogodb izplačalo ministrstvo za finance. Največji zneski so šli mednarodnim in domačim odvetniškim družbam, najvišji za svetovanje v zvezi z nasledstvenimi vprašanji, pri čemer je družba Freshfields Bruckhaus Deringer prejela 500 tisoč evrov, nekoliko manj pa družba Linklaters in sicer 480 tisoč evrov.

Veliko stroškov tudi na zunanjem ministrstvu

Meddržavna arbitraža o meji s Hrvaško je v tem vladnem mandatu nemalo pravnih stroškov povzročila ministrstvu za zunanje zadeve. To je sklenilo za 782 tisoč evrov svetovalnih pogodb.. Z dobrimi 650-timi tisočaki pa ji sledi vladna služba za kohezijo, pa kulturno ministrstvo, ki mu ni uspelo s prenovo medijske zakonodaje in ministrstvo za delo, ki je denar med drugim namenilo prestrukturiranju centrov za socialno delo.

Ministrstva, ki jih vodi minister iz kvote SMC-ja so skupaj plačala 9,6 milijonov za svetovanje, ministrstva iz kvote DeSUS 1,4 milijona evrov in ministrstva iz kvote SD 844 tisoč evrov.

