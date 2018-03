Sviz bo najverjetneje zamrznil napovedano aprilsko stavko

Počivavškova skupina sindikatov bo morda izvajala stavkovne aktivnosti

15. marec 2018 ob 08:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V šolskem sindikatu Sviz bodo po odstopu premierja Mira Cerarja verjetno zamrznili stavko. Po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja je nadaljevanje stavke brez partnerja, s katerim bi se pogajali, nesmiselno.

Branimir Štrukelj je pojasnil, da bo v najkrajšem možnem času sklicali glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in premislili novo situacijo, ki je nastala s sredinim odstopom premierja Mira Cerarja. Po njegovih besedah to preprečuje sklepanje dogovorov, saj vlada za to nima več pooblastil.

"Če nimate partnerja, s katerim se pogajate, in ki ima pooblastila, da z vami podpiše stavkovni sporazum, je nadaljevanje stavke nesmiselno," je dejal. Ker pa vprašanja, ki so šolnike pripeljala do stavke, ostajajo odprta, jih bo morala reševati vlada s polnimi pooblastili. Kot kaže, bo to takoj po volitvah, je dodal. Premier Miro Cerar je ob napovedi svojega odstopa dejal, da je "v ponedeljek koalicija ponudila dober predlog, sindikati so ga zavrnili in zdaj bodo čakali na naslednjo priložnost." Po ponedeljkovih pogajanjih je namreč kazalo, da so vlada in sindikati precej blizu dogovora. Dogovor s Svizom je bil celo že pripravljen na parafo, a se je nato zapletlo in do nje ni prišlo, nekaj manj kot 40.000 šolnikov pa je v sredo znova stavkalo.

Počivavšek: bili smo blizu dogovora

Nasprotno so v skupini sindikatov, ki jih vodi Jakob Počivavšek dejali, da če pogajanj o njihovih zahtevah ne bo, to lahko pomeni nove sindikalne akcije.

"Kaj odstop predsednika vlade Mira Cerarja pomeni za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja, v tem trenutku po mojem še ni povsem znano. Čeprav je predsednik vlade rekel, da je to zadeva, ki bo verjetno morala počakati na naslednjo vlado, sam razloga za to ne vidim," je dejal Počivavšek.

Izpostavil je, da je vlada sprejela določene zaveze in pogajanja pripeljala že zelo daleč. "Bili smo zelo blizu dogovoru. Mi se bomo v vsakem primeru v ponedeljek, ko je bilo dogovorjeno nadaljevanje pogajanj, sestali s koordinacijo in se dogovorili, kako naprej. V tem trenutku so po mojem mnenju odprte vse opcije. Odločitev bomo predvidoma sprejeli v ponedeljek," je še dodal.

Počivavšek sicer meni, da bi se vlada lahko pogajala v okviru tekočih poslov, ki jih bo opravljala. "Moje mnenje je, da je ta vlada sprejela določene zaveze. Tudi sklepanje stavkovnih sporazumov je po mojem mnenju nekaj, kar bi lahko sodilo med tekoče posle vlade, glede na to, da je treba razrešiti to situacijo. Jaz ne bi absolutno izključil možnost, da se pogajamo in se tudi dogovorimo v času, ko vlada opravlja tekoče posle," je dejal.

