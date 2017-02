Ministrstvo privolilo v predlog občin glede višine povprečnin

Povprečnina za letošnje leto bo višja za 3,5 evra

6. februar 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za finance je sprejelo zadnji predlog občin o dvigu povprečnine na 533,5 evra v letošnjem letu. Razkorak pri povprečninah za prihodnje leto pa bodo reševali jeseni.

Občine so dvig povprečnine za 3,5 evra zahtevale zaradi dogovora z javnim sektorjem. Z dogovorom so nastale 56 milijonov evrov vredne finančne posledice, del teh posledic pa bo odpadel tudi na občine. Na zadnjem sestanku so z ministrstvom zbližali stališča, preden je ministrstvo pisno privolilo v predlog občin.

Pri tem je ministrstvo pojasnilo, da njihova ocena ostaja, da bi dogovor s sindikati javnega sektorja pomenil višje odhodke občinskih proračunov za okoli šest milijonov evrov, kar za leto 2017 predstavlja povišanje povprečnine za tri evre. "Kljub temu pa ministrstvo razume tudi položaj občin, zato je ob približevanju privolilo v povišanje povprečnine za 3,5 evra, torej na 533,5 evra," so zapisali na ministrstvu.

Za prihodnje leto je razkorak v izračunih večji. Ministrstvo je predlagalo zvišanje povprečnine za osem evrov, na 544 evrov, občine pa za dobrih 11 evrov, na 547 evrov. Ministrstvo je nato občinskim združenjem predlagalo, da se pogovori glede višine povprečnin za leto 2018 nadaljujejo v okviru jesenskega dogovora, ko bo znanih več dejstev v povezavi z odpravo plačnih anomalij.

L. L.