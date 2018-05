Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ali je bila bolonjska reforma napaka? Foto: MMC RTV SLO VIDEO Grem volit! poslance - Je... Dodaj v

Mladi vs. politiki: Bolonjska reforma

MMC-jev projekt Grem volit! poslance

26. maj 2018 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bolonjske reforme v odgovorih na naše vprašanje niso pohvalili ne mladi ne politiki, a čeprav je vsi ne označujejo za napako, pa imajo veliko pripomb glede njene neposrečene izvedbe, saj pravijo, da ni niti skrajšala časa študija niti omogočila večjega povezovanja izobraževanja z gospodarstvom.

23-letni Tilen je prepričan, da sistem študija študente "sili" v nadaljevanje na magistrski stopnji, saj menijo, da s prvo stopnjo ne bodo dobili dobre zaposlitve s primernim dohodkom. Skeptični so tudi politiki, ki govorijo predvsem o tem, da študentje dobijo premalo praktičnih izkušenj, kar njihovega znanja ne zbližuje s potrebami gospodarstva.

V MMC-jevem projektu Grem volit! smo z nekaterimi temami soočili mlade iz projekta Grem volit! poslance in kandidate za poslance iz strank, ki so se prijavile za sodelovanje. . Nastalo je 11 vsebinskih sklopov z odgovori na vprašanja z različnih področij, s katerimi smo skušali pokazati, kako razmišljajo tisti, ki bi v naslednjih štirih letih želeli odločati v parlamentu, in kako mladi, katerih prihodnost še ni določena. Pa tudi, kako blizu so razumevanju razmišljanja mladih. V videih smo sopostavili stališče mladega volivca s stališčem štirih ali petih predstavnikov strank. Kako natančni in neposredni so bili njihovi odgovori, ali so se temi izognili s "političnim besedičenjem", ali so izkoristili vprašanje za promocijo lastne stranke, ali pa so na vprašanje res odgovorili, si oglejte v videu ali pa odgovore preberite. . Videoposnetke bomo objavljali vsak dan do konca kampanje. Sodelovalo je 17 za sodelovanje prijavljenih strank, vsaka je zastopana v treh vsebinskih sklopih.

Ali je bila torej bolonjska reforma napaka?

Tilen, 23 let

Mogoče menim, da je bila do neke mere napaka, kajti po starem načinu študija so bili mogoče študentje zadovoljnejši z izbiro študija, pa tudi zdelo se jim je, da mogoče dejansko imajo neko znanje, potem ko končajo fakulteto, medtem ko si po današnjem sistemu praktično prisiljen v to, da greš študirat še eno stopnjo višje, zato da lahko imaš res neko normalno službo in neko normalno plačo. Takšno, kot si jo pričakoval, potem ko si se odločil, da boš nadaljeval svoje šolanje z vpisom na univerzo ali višjo šolo.

Jernej Vrtovec – NSi

Ne, ni bila napaka. Prav je, da smo jo sprejeli tudi v Sloveniji. Problem pa nastaja pri tem, kako določene stvari implementiramo, kako jih v Sloveniji zapišemo v zakonodajo in tudi kako jih izvajamo. Danes se zdi, vsaj kar se tiče praks, ki jih študentje pridobivajo v okviru fakultete, da je premalo tega povezovanja med fakulteto in prihodnjimi delodajalci. Mnogokrat se zdi, da so študenti preobremenjeni, da dobivajo premalo zlasti praktičnega znanja.

Andrej Čuš – Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

Edina bolonjska stvar, ki je dobra, je omaka na špagetih, tako da sem zelo kritičen. Prišli smo do tega, ko imamo programe 4 + 1, 3 + 2, ko ni poenotenja, marsikdo dela po svoje ... V praksi to študija ni skrajšalo, ampak podaljšalo, tako da je to zelo problematično in slabo.

Jernej Pavlič – Stranka Alenke Bratušek

Če govorim zelo iskreno in po svojih izkušnjah, bi rekel, da je star sistem omogočal bistveno hitrejši zaključek študija in bistveno hitrejšo vključitev v delo. Sam sem magistriral po bolonjskem študiju in lahko rečem, da s prve na drugo stopnjo in v istem izobraževalnem sistemu, se pravi na ekonomski fakulteti na smeri podjetništvo, razlike s prve stopnje na drugo stopnjo skoraj niso zaznavne. Kajti študentje s končano prvo stopnjo s katere koli fakultete pridejo na tvojo fakulteto in potem je druga stopnja v bistvu ponovitev prve stopnje z nekakšno nadgradnjo. Tako da čisto osebno, iskreno povem, da je bil za moje pojme starejši sistem bistveno boljši in je omogočal bistveno hitrejše vključevanje mladih v delo in odhod od doma, v samostojno življenje.

Anže Jesenek – Piratska stranka Slovenije

Bolonjska reforma je vsekakor zanimiv način poskusa poistovetenja šolskega sistema z vsemi državami Evropske unije. Zdi se mi, da je to korak v pravilno smer, je pa seveda napačno zastavljena, kajti ideja, da bi skrajšali čas študija, se preprosto ni obrestovala. Študij je ostal relativno enak oziroma se ni skrajšal, kot naj bi se. Zdi pa se mi dobra pobuda, ker se s tem študentje lažje vključijo v mednarodne projekte, kot je Erasmus, in izpopolnjujejo svoje izobraževanje tudi drugje, ne samo v Sloveniji, in lahko ta znanja prinesejo potem tudi domov.

Jasmina Opec Vöröš – SLS

Od bolonjske reforme se je veliko pričakovalo, veliko se je govorilo o tem, da naj bi bil smisel bolonjske reforme prav v tem, da bi vnesel v sistem študija več prakse, večjo povezanost z gospodarstvom, vendar pa po vseh teh letih na žalost lahko ugotovimo, da ta cilj ni bil dosežen, da je tega povezovanja veliko premalo, tako da bi bilo treba na tem področju v prihodnosti narediti spremembe, da bi bilo med izobraževanjem več praktičnega dela, več praktičnih izkušenj.

Aleksandra K. Kovač