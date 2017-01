Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zalogaj nakupa šolskih potrebščin je bil za nas res ogromen, kar pomeni, da za ostalo ni kaj dosti ostalo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pisma državljanov: S hčerama se komaj prebijemo čez mesec

Prošnja za pomoč poslana Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje

11. januar 2017 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pozdravljeni,

na vas se obračam v obupu in upanju, da mi kot materi samohranilki lahko pomagate.

Sem mati dveh hčera in le s težavo se prebijamo čez mesec, če sploh. Ena obiskuje prvi letnik srednje, druga pa prvi razred osnovne šole. Zalogaj nakupa šolskih potrebščin je bil za nas res ogromen, kar pomeni, da za ostalo ni kaj dosti ostalo.

Zadnjih 9 mesecev sem bila zaposlena za minimalno plačo in dohodek ni pokrival niti osnovnih potreb, zdaj pa se bodo moje težave le še povečale, saj so mi odpovedali delovno razmerje. Položnice in dolgovi pa se nenehno povečujejo in ne moremo jih poplačati. V agoniji, ki jo preživljam, se je moje zdravstveno stanje poslabšalo in še to pušča posledice. Začela sem iskati novo službo, a zaman, saj sem že prejšnjo iskala aktivno več kot 4 leta; ampak ne bom odnehala!

Zelo sem žalostna, ker svojim otrokom težko zagotavljam brezskrbno otroštvo. Bliža se zima in v strahu pričakujem vsak dan, saj ne vem, kako bomo. Obupana sem in upam, da obstajajo še dobri ljudje. Iskreno bom hvaležna, če obstaja kakršna koli možnost, da nam pomagate.

S solzami v očeh vas lepo pozdravljam in se vam že vnaprej zahvaljujem.