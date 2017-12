Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! V Koranu so izkazane velike pohvale Jezusu, je v voščilu poudaril mufti Nedžad Grabus. Foto: BoBo Dodaj v

Mufti Grabus: "Dnevi Jezusovega rojstva so dnevi duhovnega miru"

Božično voščilo nadškofu Zoretu in vsem vernikom

23. december 2017 ob 13:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Želim vam in vsem vernikom v Sloveniji in svetu, da dnevi, ki prihajajo, prinesejo veselje do življenja, ki nas bo vse podpiralo v prizadevanju za skupno dobro," je v voščilu nadškofu Zoretu zapisal mufti Grabus.

Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus je pred prihajajočimi prazniki poslal voščilo ljubljanskemu nadškofu metropolitu Stanislavu Zoretu, v katerem je spomnil, da je rojstvo Jezusa "velika prelomnica v človeški kulturi in civilizaciji". V Koranu so "izkazane velike pohvale Jezusu, ki je blagoslovljen, predan molitvi in milosten, poslušen in prijazen do svoje matere", je poudaril.

Kot je še poudaril, so zato "dnevi, ko se spominjamo Jezusovega rojstva, dnevi duhovnega miru, radosti ter prijateljskih in družinskih srečanj". "Vera ponuja duhovno varnost ... da je vredno biti dober človek in skrbeti za druge in zase, enako kot je skrbel Jezus za bližnje in svoje sledilce," je v poslanici sklenil mufti.

G. K.