Muslimani praznujejo kurban bajram

Bajramske molitve po vsej Sloveniji

1. september 2017 ob 08:02,

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 08:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V športni dvorani na Kodeljevem poteka osrednja slovesnost ob islamskem prazniku kurban bajram. Zbrane vernike je nagovoril mufti Nedžad Grabus.

Muslimani kurban bajram, velik praznik v islamskem koledarju, praznujejo od petka do ponedeljka. Praznik je povezan s poslancem Abrahamom, ki je praoče monoteističnih religij. Verniki ob prazniku opravijo dolžnost hadža, romanja v Meko. Gre za eno od praktičnih islamskih dolžnosti, ki naj bi jo enkrat v življenju opravil vsak polnoleten, zdrav, razumen in finančno sposoben vernik. Tako se je tudi 27 vernikov iz Slovenije letos odpravilo v Meko, kjer se zbirajo množice z vsega sveta.

Verniki, ki ostanejo doma, pa te dni preživljajo v bajramskem vzdušju. Takrat se posvetijo sebi in svojim bližnjim, iščejo medsebojno odpuščanje in se poskušajo izogniti slabim navadam ter izboljšati svoje duhovno stanje, so pred praznikom zapisali v skupnosti.

Bajramsko molitev v Sloveniji organizirajo tudi v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Izoli, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu.

G. C.