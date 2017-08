Začetek muslimanskega romanja v Meko, kjer pričakujejo dva milijona vernikov

Na hadž tudi romarji iz Irana in Katarja

30. avgust 2017 ob 12:10

Riad - MMC RTV SLO, STA

V Savdski Arabiji se začenja tradicionalno muslimansko romanje v Meko, kjer letos pričakujejo dva milijona vernikov. Med njimi bo tudi 27 muslimanov iz Slovenije.

Lani se je petdnevnega hadža udeležilo 1,8 milijona muslimanov. Med njimi ni bilo Irancev, saj se Iran in Savdska Arabija nista mogla dogovoriti o varnostnih in logističnih podrobnosti obiska iranskih romarjev. Leta 2015 je namreč med romanjem prišlo do prerivanja množice, pri čemer je umrlo skoraj 2.300 ljudi, med njimi 464 Irancev. Riad in Teheran sta poleg tega prekinila tudi diplomatske stike, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Lani se je tako prvič v skoraj treh desetletjih zgodilo, da se iranski romarji, ki jih je običajno okoli 60.000, romanja niso udeležili. Savdska Arabija pa je marca sporočila, da letos lahko na hadž pridejo tudi iranski državljani.

Na romanje tudi muslimani iz Katarja

Petdnevnega romanja se bodo kljub diplomatski krizi med Katarjem na eni strani ter Savdsko Arabijo in njenimi zaveznicami na drugi lahko udeležili tudi Katarci. Riad je junija sicer prekinil diplomatske odnose in prometne povezave s Katarjem. Savdska Arabija Dohi očita podpiranje terorizma, ta pa obtožbe zavrača.

V savdsko kraljevino je medtem že prišlo 1,8 milijona romarjev, od tega 1,6 milijona z letali, so sporočile savdske oblasti. Največ romarjev običajno pride iz Indonezije, muslimanske države z največ prebivalci. "Zelo sem vznemirjena, saj mnogi ljudje sanjajo, da bi prišli sem," je na letališču v Džedi dejala 47-letna Indonezijka Eni. "Ko zapustimo ta kraj, se počutimo bolj verne," je dodala romarka, ki bo Meko obiskala že drugič.

Iz Slovenije 27 vernikov

Romanja se udeležuje tudi 27 vernikov iz Slovenije, so sporočili iz Islamske skupnosti. Za tiste, ki so ostali doma, osrednjo bajramsko slovesnost ob kurbanskem bajramu v petek zjutraj že tradicionalno pripravljajo v Ljubljani na Kodeljevem. Bajramsko molitev bodo pripravili tudi v več drugih krajih po Sloveniji, saj tisti, ki se niso udeležili romanja v Meko, praznik preživljajo doma.

Hadž - eden od petih stebrov islama

Meka je najsvetejše muslimansko mesto, hadž pa eden od petih stebrov muslimanske vere. Koran predpisuje, da mora vsak polnoletni musliman, ki je fizično sposoben in si lahko privošči potovanje, vsaj enkrat v življenju opraviti romanje v rojstni kraj preroka Mohameda.

Hadž v simboličnem smislu predstavlja tudi sodni dan, na katerega se bo moral vsak musliman v skladu z islamskim naukom pred Alahom zagovarjati za svoja dejanja.

Med petdnevnim romanjem se bodo romarji zbrali tudi na gori Arafat, kjer naj bi imel prerok Mohamed zadnjo pridigo. Vrhunec bo v petek, ko se začenja kurbanski bajram, ki se zaznamuje z obrednim kamenjanjem hudiča. Kurbanski bajram je poleg ramazanskega bajrama drugi najpomembnejši praznik za muslimane.

B. V.