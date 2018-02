Na Kongresnem trgu pričakujejo 15.000 stavkajočih v vzgoji in izobraževanju

Tretji dan stavkovnega vala delo prekinili učitelji in vzgojitelji

14. februar 2018 ob 08:20

Ljubljana

Začela se je najbolj občutna stavka, ki se ji pridružuje okoli 37.000 učiteljev in vzgojiteljev. Stavkajo v večini vrtcev, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, glasbenih in višjih šolah.

V šolah ni pouka, za otroke, ki bodo kljub stavki prišli v šole, pa bo zagotovljeno varstvo, vrtci so odprti, vendar ponekod delujejo le dežurne enote. Le nekaj zavodov s področja vzgoje in izobraževanja se današnji stavki ne pridružuje, saj so stavkali že 24. januarja v sklopu stavke različnih dejavnosti javnega sektorja.



Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije zahteva ovrednotenje razredniškega dela, višji regres za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo in povišanje plač za od dva do tri plačne razrede. Po besedah glavnega tajnika sindikata Branimirja Štruklja vse analize potrjujejo, da je delo izobraževalcev izrazito podcenjeno v primerjavi z drugimi poklici z isto stopnjo izobrazbe. Učitelji zaslužijo povprečno 500 evrov manj kot državni uradniki.

Stavko je Sviz po zimskih počitnicah pripravljen tudi zaostriti. V vzgoji in izobraževanju ni nobenih omejitev niti pri načinu stavke niti pri zagotavljanju minimuma delovnega procesa, kot so v zdravstvu ali drugih službah, opozarja Štrukelj.

Množičen shod v Ljubljani

Na Kongresnem trgu bo ob 12. uri organiziran množičen shod, na katerem pričakujejo 15.000 ljudi. Stavkajoči iz vse Slovenije bodo v Ljubljano prišli z avtobusi, zato bo promet močno povečan. Zbrane stavkajoče bodo med drugim nagovorili Jelka Velički, predsednica glavnega odbora sindikata, Christine Blower, predsednica evropskega dela Izobraževalne internacionale, svetovnega združenja izobraževalcev (ETUCE), in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Na Svizu pričakujejo, da se bodo shoda udeležili tudi zaposleni na univerzah, ki se sicer stavki niso pridružili.

Policistom, ki so stavkali v ponedeljek, ter delavcem v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so nase opozorili v torek, se na tretji dan stavkovnega vala množično pridružujejo še šolniki in zaposleni v vrtcih. Skupne točke stavkajočih v javnem sektorju so preobremenjenost, previsoki normativi in prenizke plače. Predsednik vlade Miro Cerar pa je vodstvom sindikatov javnega sektorja na februarski seji vlade, ki poteka vzporedno s stavkovnim valom, sporočil, da so njihove zahteve nerazumne, bistveno pretirane in bi sesule finančni sistem, če bi jim šli naproti. Napovedal pa je dialog in postopno približevanje v prihodnje.

