Na maturi uspešnih skoraj 94 odstotkov dijakov

Na spomladanski rok splošne mature se je prijavilo 6.356 kandidatov

11. julij 2018 ob 14:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji uspeh na maturi je podoben lanskemu, z Državnega izpitnega centra so sporočili, da je maturo uspešno opravilo skoraj 94 odstotkov kandidatov.

Letos je splošno maturo po besedah ministrice za izobraževanje Maje Makovec Brenčič na 84 šolah po Sloveniji skupaj opravljalo 6.248 kandidatov, kar je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 6.376. Maturo je opravilo 5.235 kandidatov ali 93,67 odstotka, kar je nekoliko več kakor lani, ko jih je bilo uspešnih 93,45 odstotka.

Najboljših maturantov, ki so bili ocenjeni s 30 in več točkami, je bilo letos 271 in prihajajo s 47 gimnazij iz 34 krajev. Najvišji možni uspeh je letos doseglo nekaj manj kandidatov, in sicer deset, lani jih je bilo 15. Tudi tokrat so bila dekleta uspešnejša od fantov.

Spomladanski rok poklicne mature je potekal na 145 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih. Poklicno maturo je skupaj opravljalo 8.061 kandidatov, od tega 6.927 dijakov in 1.134 ostalih. Od 7.626 kandidatov, ki so poklicno maturo v celoti opravljali prvič, je preizkus uspešno opravilo 7.024 kandidatov ali 92,11 odstotka, kar je nekoliko manj kot lani (93,15 odstotka).

Mednarodno maturo je opravljalo 66 dijakov iz Slovenije in 20 tujcev. Pri tem je bilo na mednarodni maturi kar 37 zlatih maturantov, kar pomeni, da so dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk.

G. C., Sa. J.