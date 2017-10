Na seji o prerazporejanju denarja, ki ga potrebujejo bolnišnice

Na dnevnem redu zakon o tujcih

17. oktober 2017 ob 09:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci na seji obravnavajo novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2017 in 2018, s katero se prerazporejajo sredstva in se omogoča finančna sanacija javnih zdravstvenih zavodov. Bolnišnice denar nujno potrebujejo do konca decembra.

Predlog novele je v obravnavi po nujnem postopku. Za pomoč bolnišnicam, ki delujejo z izgubo, bodo namenili neporabljena sredstva v proračunu, ki so jih sicer rezervirali za poplačila odškodnin v sodnih postopkih, prav tako so bili letos zaradi ugodnejših gospodarskih razmer nižji od načrtovanih transferji v pokojninsko blagajno, Slovenija pa je prejela tudi manj zahtevkov za vplačila v skupni evropski proračun.

Bolnišnice bodo tako še letos prejele 136,2 milijona evrov, kar bo po besedah zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc zadoščalo za pokritje približno 80 odstotkov izgub.

DZ se bo danes lotil tudi druge obravnave novele zakona o tujcih, ki naj bi po zagotovilih vlade poenostavila delo tujih sezonskih delavcev in določila, kdo lahko na podlagi tega, da se izobražuje v Sloveniji, pridobi dovoljenje za začasno prebivanje. Prav slednje je parlamentarni odbor z dopolnilom še zaostril glede na prvotni predlog in določil, da to ne bi bilo več mogoče za tiste tujce, ki se vključijo v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.

Odbor pa je črtal predlog za dodatne omejitve pri združevanju družinskih članov oseb, ki pridobijo mednarodno zaščito.

