Prejemnica Einspielerjeve nagrade. Foto: MMC RTV SLO

Nagrada za sodelovanje s slovensko manjšino deželni svetnici Južne Tirolske

Avstrijska Koroška bo leta 2020 gostila Europeado

21. november 2017 ob 14:02

Celovec - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sta v Celovcu podelila priznano Einspielerjevo nagrado. Tokrat jo je za dobro sodelovanje s slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem prejela deželna svetnica Južne Tirolske Martha Stocker.

Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev Einspielerjevo nagrado podeljujeta zaslužnim osebam iz vrst nemško govorečih za dobro sodelovanje in prizadevanja za sožitje med manjšino in večino. Te zasluge ima tokrat deželna svetnica Južne Tirolske Martha Stocker, ki je podpornica slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem že vrsto let.

Valentin Inzko predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev je pojasnil: "Zavzema se v celem evropskem prostoru za manjšine v okviru Federalistične unije evropskih manjšin in zavzema se za koroške Slovence - recimo za kulturni dom v Pliberku, kjer so južni Tirolci dali veliko podporo, ali pa otroški vrtec v Mohorjevi hiši v Celovcu ali pa dom v Tinjah."

Veliko dela na področju povezovanja z manjšino je že bilo opravljenega, je ob podelitvi povedala nagrajenka Martha Stocker. A veliko izzivov manjšino še čaka, je prepričana. Zaslužna pa je tudi za to, da bo avstrijska Koroška leta 2020 gostila Europeado, evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti.

VIDEO Einspielerjeva nagrada Marthi Stocker

Petra Kos Gnamuš