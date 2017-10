Poudarki Ministrica: Pomena vloge učiteljev v družbi se država zaveda Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 5. oktober je svetovni dan učiteljev. Na predvečer so slovenske učitelje počastili tudi s podelitvijo nagrad. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo VIDEO Nagrade za delo v šolstvu Dodaj v

Nagradili šolske delavce, ki so pustili največji pečat

V četrtek praznujejo svetovni dan učiteljev

4. oktober 2017 ob 21:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na predvečer svetovnega dneva učiteljev so podelili nagrade na področju izobraževanja, ki jih najbolj zaslužni šolski delavci prejmejo za izjemne dosežke ter za življenjsko delo pri vzgoji in izobraževanji.

Odbor za podeljevanje nagrad pod vodstvom Ljubice Marjanovič Umek je podelil tri nagrade za življenjsko delo. Stane Berzelak je med drugim sodeloval pri pripravi učnih načrtov in katalogov znanj za osnovne in srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije. Je tudi avtor več učnih gradiv. Majda Šlajmer-Japelj je pomembno zaznamovala razvoj izobraževanja medicinskih sester. Janko Strel pa je pomembno prispeval k razvoju predmetnega področja didaktike športne vzgoje in gibalnega razvoja otrok in mladine, posebej pa izstopa njegova vzpostavitev sistema športnovzgojnega kartona.

Za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva so nagradili Mladena Kopasića in Ivana Dovića. Prvi je bil med drugim med snovalci spletne strani učiteljska.net in sodeluje pri več drugih spletnih projektih. Učitelj fizike in tehnike Dović pa s svojim zanosom in novimi pristopi k učenju uči mlade ustvarjalno razmišljati.

Tri nagrade so podelili za delo na področju visokega šolstva. Majda Schmidt Krajnc je ena najbolj prepoznavnih raziskovalk na področju specialne pedagogike, Bogdana Borota sodeluje z zavodom za šolstvo pri razvijanju glasbenih predmetov v osnovnih šolah in gimnazijah, Mojca Čepič pa je aktivna na področju teoretične fizike tekočih kristalov in izobraževalne fizike.

Na področju izobraževanja odraslih so nagradili Justino Erčulj kot osrednjo osebo razvojnoraziskovalnega dela na področju vodenja v vzgoji in izobraževanju, na področju vrtcev pa Marto Korošec, ki je s svojim delom pomembno zaznamovala stroko predšolske dejavnosti.

Ministrica: Pomena vloge učiteljev v družbi se država zaveda

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je v govoru poudarila, da je biti učitelj ni le poslanstvo, ampak tudi izjemna odgovornost. Ob tem je izpostavila, da se učitelji vsak dan srečujejo z novimi izzivi, "zato je še kako pomembno, da znamo graditi, razvijati in ustvarjati učiteljski poklic". Pomena vloge učiteljev v družbi se država zaveda, je zatrdila in obljubila, da si bo kot ministrica prizadevala, da bo učiteljski poklic obravnavan, kot mora biti, tudi v materialnem smislu.

Predsednik DZ-ja Milan Brglez pa je zbrane bolj kot v svoji politični funkciji nagovoril "kot nekdo, ki v duši nosi poslanstvo posredovanja znanja in odgovornega izobraževanja mlajših generacij". Poudaril je, da je poklic učitelja eden najtežjih in tudi izjemno odgovornih, pri čemer pa ne gre zgolj za prenos znanj, ampak tudi za vzgajanje in oblikovanje osebnosti. Tako je učiteljem zaželel tudi, da bi bili učencem zgled, ne le z znanjem, ampak tudi z vedenjem, vrednotami, z lastnim učenjem od njih. "Predvsem pa vam želim, da jim boste zmogli podariti 'krila', ki jih bodo ponesla daleč in visoko, da nas bodo tudi presegli," je dodal Brglez.

Odbor za podeljevanje nagrad se je sicer letos obregnil tudi ob to, da so pripravili predlog posodobitve zakona o nagradah na področju šolstva, a se ministrstvo še ni odzvalo na njihove predloge.

