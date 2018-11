Največ zmag neodvisnih kandidatov, med strankami SLS osvojil največ županskih stolčkov

Večina strank zadovoljna z izidi lokalnih volitev, nekatere računajo še na drugi krog

19. november 2018 ob 00:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Politične stranke so z izidi lokalnih volitev večinoma zadovoljne, predsednik SD-ja Dejan Židan pred drugim krogom ostaja optimističen, v SMC-ju obljubljajo, da bodo vsak glas na lokalni ravni udejanjili v dobro vseh, v Levici pa so najbolj zadovoljni, ker jim je uspelo v nekaterih občinah svetniška mesta podvojiti.

Za županske stolčke se je potegovalo 688 kandidatov in kandidatk, 298 jih je na volitvah nastopilo s podporo volivcev ali pa so se na volitve podali kot samostojni kandidati. Tudi tokrat je največ izvoljenih županov kandidiralo s podporo volivcev, takih je kar 87. Med strankami pa je po številu županov primat obdržala SLS s 23 župani, sledita SD s 14 in SDS z 12.

Največ kandidatov, ki so se v bitko za županska mesta podali s podporo političnih strank, kar 80, je sicer prihajalo iz vrst SDS-a, 58 se jih je na volitve podalo s podporo SD-ja, sedem manj pa s podporo SLS-a.

Največ županskih stolčkov osvojil SLS

Kot kažejo trenutni podatki, je največ županskih stolčkov osvojil zunajparlamentarni SLS, ki si je župane zagotovil v 23 občinah, po volitvah pa bodo najmanj tretji tudi po številu občinskih svetnikov. "To si po zahtevnem obdobju, ki je za nami, štejemo za veliko zmago in boljši rezultat od najbolj optimističnih pričakovanj," je povedal predsednik SLS-a Marjan Podobnik.

Dober izid so v SLS-u pripisali odličnemu delu na lokalni ravni, hkrati pa ga jemljejo kot spodbudo, da z lokalne tudi na državo raven prenesejo "ta odgovoren, povezovalen in uspešen način dela".

Židan ostaja optimističen

Izid lokalnih volitev ni razočaral niti SD-ja. Čeprav so za zdaj znani zgolj delni izidi, predsednik SD-ja Dejan Židan ostaja optimističen.

"Ti kažejo, da je od 80 že izvoljenih županov 15 takšnih, ki izvirajo iz kvote SD-ja, na prejšnjih volitvah pa smo od 212 dobili 20 oziroma 21 županov. Torej se nam obeta bistveno boljši rezultat," je povedal.

SDS se veseli dobrih signalov

SDS je v prvem krogu dobil 12 županskih stolčkov. Predsednik stranke Janez Janša je kot pozitivno ocenil nekoliko višjo volilno udeležbo, v SDS-u pa so veseli tudi dobrih signalov, ki prihajajo iz celotne Slovenije.

"Rezultati, ki so že objavljeni, kažejo, da bo v celotni Sloveniji na teh volitvah samo za SDS glasovalo več volivcev kot za celotno vladno koalicijo," je ugotavljal Janša in poudaril, da bo Lista Marjana Šarca, čeprav vodi državo, v celotni državi dobila manj kot dvoodstotno podporo.

Tonin: "Vsakega župana, ki smo ga dobili, smo izjemno veseli"

Kot trenutno kažejo podatki, devet novih županov prihaja iz vrst NSi-ja. "Vsakega župana, ki smo ga dobili, smo izjemno veseli," je povedal prvak stranke Matej Tonin in dodal, da se je kar nekaj kandidatov uvrstilo v drugi krog. V primerjavi z lokalnimi volitvami 2014 so že izboljšali svoj izid, saj so takrat dobili šest županov. "Vendarle kaže, da je NSi na pravi poti in da se naše trdo delo na dolgi rok obrestuje," je povedal. Meni, da so za uspešen volilni izid zaslužni predvsem delovni ljudje.

Pred lokalnimi volitvami so moči sicer v nekaterih primerih združili s strankama SDS in SLS. "V teh lokalnih volitvah smo se enostavno dogovorili, da poskušamo najti skupni jezik pri čim večjem številu županskih kandidatov," je poudaril in opozoril, da "samostojni nastopi kažejo na manjšo možnost za uspeh".

Cerar: Delali bomo v dobro vseh

V SMC-ju, kjer so se po besedah predsednika stranke Mira Cerarja na lokalne volitve podali z dvema ciljema, in sicer "obdržati soliden položaj v občinah, kjer smo bili v zadnjih štirih letih najbolj aktivni, in poseči po županskih mestih, kar nam v prejšnjem mandatu ni uspelo", bodo, kot kaže, osvojili dva županska stolčka.

Cerar je ob tem zagotovil, da bodo vsak glas z volitev udejanjili "v dobro vseh, tudi tistih, ki niso volili za nas". SMC v nekaterih občinah računa še na drugi krog. Najzanimivejši boj za županski stolček bo 2. decembra zagotovo potekal v Mariboru, kjer se bo kandidat SMC-ja Aleksander Saša Arsenovič pomeril z nekdanjim županom Maribora Francem Kanglerjem.

DeSUS: "Počakali bomo še na drugi krog"

Glede na delne neuradne izide lokalnih volitev bo imel DeSUS v večini občin svoje občinske svetnice in svetnike, je poudaril prvak stranke Karl Erjavec. "Pričakujemo, da bomo v primerjavi z drugimi parlamentarnimi strankami po številu občinskih oziroma mestnih svetnikov na četrtem ali petem mestu," je povedal Erjavec. DeSUS je sicer osvojil en županski stolček, v občini Starše je slavil njihov kandidat Bojan Kirbiš, ki občino vodi že od leta 2010.

"Počakali bomo še na drugi krog. Veseli smo tudi za vse neodvisne župane, ki ne kandidirajo za stranko, ampak s podporo različnih strank. Znanih je kar nekaj županov, ki smo jih podprli in so v prvem krogu dobili dovolj glasov, nekateri pa bodo morali v drugi krog. V Kranju smo na primer podprli Matjaža Rakovca, ki je sicer član SD-ja, vendar mu je DeSUS dal podporo," je do zdaj znane izide komentiral Erjavec.

Šarec: "Veseli bomo vsakega rezultata"

Večje razumevanje lokalne samouprave pa pod svojim vodstvom obljublja premier in predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec. "Naredil bom vse za to, da bo lokalna samouprava cenjena, da bo živela in da bodo občine lahko tudi delale," je povedal in kot pomembno poudaril, da je prvi predsednik vlade z izkušnjami županovanja, saj da je to pomembno znanje. Šarec je izide prvega kroga sicer počakal v Kamniku, kamor je prišel podpret kandidata za župana iz vrst LMŠ-ja in podžupana Igorja Žavbija. Po 60 odstotkih preštetih glasovnic kaže, da se bo Žavbi uvrstil v drugi krog, v katerem se bo pomeril s kandidatom NSi-ja in dozdajšnjim podžupanom Kamnika Matejem Slaparjem.

"Veseli bomo vsakega rezultata, ki ga bomo dosegli," je dejal Šarec. V delo svojega naslednika na čelu Kamnika, kdor koli to že bo, se Šarec ne namerava vmešavati. Naloga premierja je sodelovati z vsemi župani, je poudaril.

V Levici zadovoljni z osvojenimi svetniškimi mesti

Po do zdaj zbranih podatkih pa v prvem krogu nobenega županskega stolčka niso osvojili v Levici, kjer so na tokratnih lokalnih volitvah nastopili z desetimi kandidati. Po navedbah namestnice koordinatorja stranke Violete Tomić pa so zadovoljni z osvojenimi svetniškimi mesti, za zdaj kaže, da jim jih je v nekaterih občinah uspelo podvojiti. Po trenutnih podatkih so njihovi kandidati osvojili nekaj manj kot dva odstotka oziroma nekaj manj kot 40 svetniških mest.

"Nismo stranka, ki čez noč zasije kot zvezda in hitro ugasne, ampak smo stranka, ki se gradi, ki gradi na delu, na zaupanju in na tem, da tudi volivci sprevidijo, da smo edina alternativa do zdaj obstoječi politiki in edina stranka, ki se dejansko trudi za blaginjo vseh," je povedala Violeta Tomić.

SAB: Volivci imajo vedno prav

Trenutni izidi lokalnih volitev tudi kažejo, da bodo kandidati SAB-a osvojili devet mandatov v občinskih svetih, županskih mest pa, kot kaže, ne bodo zasedli. Predsednica SAB-a Alenka Bratušek se je v izjavi za medije zahvalila vsem, ki so šli na volitve, zlasti pa tistim, ki so glasovali za njihove kandidate in njihovo strankarsko listo.

Poudarila je, da v SAB-u nad izidi volitev niso razočarani, saj imajo volivci vedno prav. Se je pa zavzela za višjo volilno udeležbo.

Jelinčič: "Velik rezultat glede na to, da nas sedem let ni bilo v DZ-ju"

Razočarani niso niti v SNS-u, kjer bodo, kot kaže, dobili 15 občinskih svetnikov. "To je velik rezultat glede na to, da nas sedem let ni bilo v DZ-ju in da smo bili kot stranka v popolni medijski blokadi," je izide komentiral predsednik SNS-a Zmago Jelinčič.

SNS, ki ni osvojil nobenega županskega mesta, je v Ljubljani podprl kandidata SDS-a Logarja, ki pa se mu ni uspelo prebiti v drugi krog. Vseeno pa izid po Jelinčičevih besedah kaže, "da se tudi volivci v Ljubljani vedno bolj ozaveščajo".

Sa. J.