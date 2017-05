Ne pozabite na plačilo dohodnine - plačate jo lahko tudi po obrokih

Prihodnji teden nov sveženj informativnih izračunov

26. maj 2017 ob 10:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Davčna uprava opozarja, da se bo 2. junija iztekel rok, do katerega morajo tisti, ki so informativni izračun dohodnine prejeli v prvem svežnju, doplačati premalo odmerjeno dohodnino.

Tiste davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine, odpremljene 31. marca in imajo doplačilo dohodnine, na finančni upravi opozarjajo, da se bo rok za plačilo iztekel 2. junija. Rok za ugovor na izračune se je sicer že iztekel (3. maja) - tistim, ki so ga vložili, tako ni treba poravnati doplačila, saj ugovor zadrži izvršitev.

Pri tem na Fursu opominjajo na možnost plačila odmerjenega davka v več obrokih. Kot pravijo, je najpreprostejši način ta, da zavezanec zaprosi za plačilo na tri obroke, saj predloži zgolj obrazec, kakšna druga dokazila o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov niso potrebna.

Prav tako ni nobenega roka za vložitev obrazca, vendar ob tem na finančni upravi pravijo: "Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku."

Prihodnji teden (predvidoma 31. maja) naj bi sicer finančna uprava poslala še drugi sveženj informativnih izračunov.

T. K. B.