Nekdanji veleposlanik na Japonskem mora zunanjemu ministrstvu vrniti 38.000 evrov

Veleposlanikova žena je svoj del že plačala

20. marec 2017 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Miran Čupkovič Skender, ki je bil veleposlanik na Japonskem od oktobra 2006 do oktobra 2010, mora zunanjemu ministrstvu zaradi nepravilnosti pri finančnem poslovanju veleposlaništva vrniti 38.000 evrov.

Na nepravilnosti pri poslovanju so na zunanjem ministrstvu posumili že proti koncu njegovega mandata, notranji nadzor pa je nepravilnosti in kršitve potrdil. Državno pravobranilstvo je v imenu MZZ-ja proti zakoncema Čupkovič Skender vložilo odškodninski zahtevek v vrednosti 68.640 evrov, uspelo pa je z dobro polovico.

Kot so za Delo potrdili na pravobranilstvu, je višje delovno sodišče konec lanskega leta potrdilo prvostopenjsko sodbo in sodbo na podlagi pripoznave, po kateri mora Čupkovič Skender plačati 30.294 evrov, njegova žena Mojca Skender, ki je bila v pravdi drugotožena stranka, pa vrednost treh letalskih vozovnic v vrednosti 3.789 evrov, kar je že storila. Do letalskih vozovnic namreč ni bila upravičena, ker ni bivala na Japonskem, temveč v Sloveniji, zato se njeni odhodi na Japonsko in s tem povezani potni stroški štejejo za zasebne obiske.

Čupkoviču Skenderju je sodišče naložilo plačilo zneska za uporabnino garaže, kar se je zasebno dogovoril s svojo snaho in ji plačal z gotovino iz blagajne veleposlaništva. Prav tako je dolžan plačati znesek postrežnine, ki je sicer namenjen za reprezentančne namene, in ne za zasebne sprejeme.

Sodišče je po drugi strani pravnomočno zavrnilo zahtevek Republike Slovenije za plačilo v eni izmed restavracij v Tokiu, izplačilo nadur lokalni uslužbenki, ki je delala kot voznica in tajnica, saj ji je bilo treba nadure izplačati tako po slovenski kot po japonski zakonodaji, čeprav izplačil iz blagajne veleposlaništva ni odobrila finančna komisija, in povračilo stroškov čiščenja rezidence, še poroča Delo.

Čupkovič Skender se je znašel tudi v kazenskem postopku

Državno pravobranilstvo je na višjem delovnem sodišču uspelo s pritožbo glede povračila stroškov dveh letalskih vozovnic za veleposlanikovo ženo. Država je vračilo denarja za te terjala od Skenderjeve, a je prvostopenjsko sodišče zahtevek v tem delu zavrnilo, ker je tožena uspešno uveljavila ugovor zastaranja, v ponovljenem sojenju pa je v skladu z navodili višjega sodišča stroške dveh letalskih vozovnic v skupni vrednosti 2.748 evrov z obrestmi naložilo njenemu možu. Prav tako mu je naložilo plačilo stroškov postopka države v znesku 5.558 evrov.

Skupno morata zakonca odšteti dobrih 42.000 evrov. Medtem ko je Mojca Skender svoj del, 3.789 evrov, plačala, nekdanji veleposlanik po navedbah pravobranilstva tega še ni storil.

Nekdanji veleposlanik se je zaradi očitanih nepravilnosti znašel tudi v kazenskem postopku na ljubljanskem okrožnem sodišču, saj mu tožilstvo očita iste nepravilnosti, kot mu jih je državno pravobranilstvo na delovnem in socialnem sodišču. Obtožba ga tako bremeni sedmih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, s čimer naj bi državo oškodoval za 32.600 evrov. Na predobravnavnem naroku decembra lani mu je tožilstvo v primeru priznanja krivde predlagalo pogojno kazen dveh mesecev zapora s triletno preizkusno dobo, a Čupkovič Skender krivde ne priznava, zato bodo izpeljali redni postopek sojenja.

Sa. J.