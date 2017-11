Nepravilnosti na pariškem veleposlaništvu v sodni preiskavi

Okrožno sodišče je zaradi sumov več kaznivih dejanj uvedlo preiskavo zoper Veroniko Stabej

15. november 2017 ob 17:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tri leta po razkritju finančnih nepravilnostih pri veleposlanici v Parizu, Veroniki Stabej, je sodišče uvedlo preiskavo.

"Preiskava je bila uvedena dne 6. 11. 2017 in še ni pravnomočna. Zoper sklep je sodišče prejelo pritožbo, ki bo v pristojno odločanje posredovana senatu Okrožnega sodišča v Ljubljani," so na okrožnem sodišču potrdili informacije Žurnala, da je bila zoper nekdanjo veleposlanico v Parizu uvedena sodna preiskava.

Razkritju RTV Slovenija sledi ovadba

Kot smo razkrili julija 2015, je nadzor dela veleposlanice v Parizu Veronike Stabej odkril zlorabo službene kartice in vozila, neupravičene in nenapovedane odsotnosti iz države ter poneverbo in oškodovanje proračuna. Da bi nezakonitosti prikrila, je Stabejeva najverjetneje ponarejala tudi listine, so v poročilu nadzora, ki so ga opravili novembra 2014, zapisali nadzorniki.

Glavni očitki? Veleposlanica si je na svoj račun nakazala pet tisoč evrov odškodnine, ki jo je prejelo veleposlaništvo kot odškodnino za poškodbo rezidence. Iz denarja protokola je plačevala dejavnosti za hčerko, uporabljala je službeno vozilo za zasebne namene in celo ponarejala listine (dokumentacijo vozila), da bi nepravilnosti prikrila.

Veronika Stabej obtožbe zavrača, del denarja je vrnila

Poročilo, ki je odkrilo sum kaznivih dejanj, so na ministrstvu spravili v predal, policija ga je dobila šele z anonimno prijavo. V dobrem letu so kriminalisti potrdili sume kaznivih dejanj ter Stabejevo ovadila zaradi oškodovanja države za 10.500 evrov, kar pa je ta zanikala. Ob vložitvi ovadbe je za TV Slovenija povedala, da je "svoje delo opravljala profesionalno, z veliko odgovornostjo, za blaginjo države Slovenije". Manjši del denarja, približno tisoč evrov, je sicer vrnila.

V podobnem primeru kazniva dejanja zastarala

Tožilka je zdaj sledila ugotovitvam nadzora in policije ter zahtevala uvedbo sodne preiskave - sklep o njej so izdali prejšnji teden in še ni pravnomočen, so potrdili na okrožnem sodišču. Na zunanjem ministrstvu pravijo, da o preiskavi niso obveščeni, je pa Stabejeva tam še vedno zaposlena. Kako dolgotrajni so postopki, kaže primer veleposlanika Petra Reberca. Njegovo nezakonito ravnanje so uspeli na glavno obravnavo pripeljati šele po šestih letih, ko je del postopkov že zastaral.

Jure Brankovič